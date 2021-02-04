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    15:00, 04 Февраль 2021 | GMT +6

    Казахстан и Малайзия расширяют сотрудничество в области электронной коммерции

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    КУАЛА-ЛУМПУР. КАЗИНФОРМ – Посольство Казахстана организовало видеоконференцию по вопросам электронной коммерции с участием Министерства торговли и интеграции Казахстана и малайзийской компании «Aladdin», специализирующейся в сфере торговли халал-продукцией на онлайн-платформах. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

    В мероприятии приняли участие посол Болат Иманбаев, вице-министр торговли и интеграции Асель Жанасова, директор департамента маркетинга и электронной коммерции АО «Центр развития торговой политики «QazTrade» Ожет Шегирбаев, основатель и руководитель компании «Aladdin» Десмонд То и др.

    В ходе встречи стороны обсудили возможности взаимодействия в сфере электронной коммерции, торговли халал-продукцией на платформе «Aladdin», выхода казахстанских компаний на рынок Юго-Восточной Азии (ЮВА) и малайзийских компаний на рынки Центральной Азии и Евразийского экономического союза. Руководство компании представило подробную информацию о рынке ЮВА в сфере электронной коммерции и халал-индустрии, о работе «Aladdin», регистрации и принципах ведения торговли на платформе.

    По итогам видеоконференции достигнута договоренность о развитии взаимовыгодного сотрудничества между сторонами, в частности, проработке списка казахстанских компаний для вывода их товаров на рынки ЮВА, регистрации «Aladdin» на базе Международного финансового центра «Астана» и подписании меморандума о сотрудничестве между Министерством торговли и интеграции РК и малайзийской компанией «Aladdin».


    Теги:
    МИД РК Экономика Интеграция и партнерство
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