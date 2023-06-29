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Казахстан и Люксембург расширяют сотрудничество в сфере транспорта и космического пространства

Автор:  
Серик Сабеков
29 Июня 2023, 14:37
Казахстан и Люксембург расширяют сотрудничество в сфере транспорта и космического пространства

АСТАНА. КАЗИНФОРМ -Большой потенциал для усиления казахстанско-люксембургского сотрудничества имеют сферы транспорта и космического пространства. Об этом заявил заместитель Премьер-Министра – министр иностранных дел РК Мурат Нуртлеу по итогам встречи с министром иностранных и европейских дел Великого Герцогства Люксембург Жаном Ассельборном, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Дальнейшее развитие торгово-экономического сотрудничества является для нас эффективным драйвером развития связей. Поэтому мы уделяем этому особое внимание. В 2022 году наш товарооборот вырос в 2,5 раза, а с января по апрель текущего года увеличился в 4,5 раза. Как было отмечено в ходе переговоров, это не предел имеющегося потенциала. Соответственно, мы договорились вместе искать новые возможности. Отдельно хотелось бы отметить, что планируется организация визита Торгово-промышленной палаты Люксембурга в Казахстан, в ходе которого мы сосредоточим внимание на направлениях, представляющих взаимный интерес. Казахстанская сторона готова создать благоприятные условия для люксембургских компаний, которые намерены войти на наш рынок, вместе выводить готовую продукцию на внешние рынки», - сказал Мурат Нуртлеу.

Он также подчеркнул, что открытие одной из крупнейших грузовых авиакомпаний Европы «КаргоЛюкс» рейсов в направлении Европа - Азия через международный аэропорт Астана является результатом совместных усилий и вселяет уверенность в перспективах будущего.

«Таким образом, мы еще раз видим потенциал Казахстана как моста, соединяющего Запад и Восток. Кроме того, имеется большой потенциал для усиления казахстанско-Люксембургского сотрудничества в мирных исследованиях и использовании транспорта и космического пространства. Сегодня были подписаны соответствующие документы в данные отрасли», - добавил Мурат Нуртлеу.


МИД РК   Транспорт   Космос  
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