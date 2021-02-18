Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Интеграция и партнерство

Казахстан и Литва обсудили сотрудничество в сфере космических технологий

Редактор:  
Ринат Дусумов
18 Февраля 2021, 19:07
Казахстан и Литва обсудили сотрудничество в сфере космических технологий

ВИЛЬНЮС. КАЗИНФОРМ - Посольство Казахстана организовало переговоры в формате видеоконференции между АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары» и аэрокосмическим кластером Литвы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Своим видением сотрудничества с Казахстаном поделились такие компании, как NanoAvionics (создание и запуск наноспутников), Geomatrix (автоматизированная обработка космических снимков), Black Swan (программное обеспечение спутников), Eksma Optics (лазерные приборы), Astrolight (атмосферные оптические линии), а также Министерство иностранных дел Литвы, Литовская аэрокосмическая ассоциация, Вильнюсский университет, Каунасский технологический университет и Литовский этнокосмологический музей и т.д.

photo

В ходе переговоров стороны достигли договоренности об изучении вопросов совместных проектов по разработке и эксплуатации космических технологий, использования коммерческих услуг, а также об обмене опытом и установлении контактов между высшими учебными заведениями.

photo

photo

photo

photo


МИД РК   Освоение космоса  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Новые кадровые назначения в Казахстане
Новые кадровые назначения в Казахстане
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Долги Риддерской ТЭЦ составляют около 3,3 млрд тенге
Долги Риддерской ТЭЦ составляют около 3,3 млрд тенге
Всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в Kaspi Bank - Марат Ахметжанов
Всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в Kaspi Bank - Марат Ахметжанов