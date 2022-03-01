Казахстан и Литва наращивают двустороннее сотрудничество

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Роман Василенко провел встречу с делегацией парламентариев Литвы во главе с заместителем председателя Сейма Йонасом Ярутисом, в рамках их рабочего визита в город Нур-Султан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В этом году Республика Казахстан и Литовская Республика отмечают

30-летие установления дипломатических отношений. За три десятилетия сотрудничества страны установили тесные связи по всему спектру двухстороннего взаимодействия, в том числе политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Р. Василенко подчеркнул эффективную работу межпарламентской группы дружбы «Казахстан-Литва», которая способствует расширению контактов между депутатами посредством проведения профильных встреч, заседаний круглых столов, брифингов и культурных мероприятий.

Литва одна из первых в 2016 году ратифицировала Соглашение о расширенном партнёрстве и сотрудничестве между Казахстаном и ЕС. Реализация соглашения содействует расширению горизонтов политического взаимодействия и углублению экономических связей Казахстана и государствами – членами Евросоюза как в двустороннем формате, так и на региональном и глобальном уровнях.

Высокий уровень политических отношений между Казахстаном и Литвой сформировал благоприятные условия для реализации потенциала и в торгово-экономической сфере. Литва входит в число десяти главных торговых партнеров Казахстана среди стран Европейского союза и тридцатку крупнейших партнеров в мире. В 2021 году объем взаимной торговли составил 454 млн долларов, в том числе экспорт из Казахстана – 356,3 млн долл., импорт в РК – 97,5 млн долл.

Сегодня на казахстанском рынке представлены порядка 170 литовских компаний. В то же время Казахстан входит в число двадцати крупнейших торговых партнеров Литвы.

Важным механизмом развития экономического сотрудничества является Межправительственная комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству, в составе которой действуют рабочие группы по автомобильному транспорту и туризму.

По итогам встречи стороны сошлись во мнении о возрастающей роли парламентской дипломатии на современном этапе и договорились активизировать казахстанско-литовское сотрудничество.