Казахстан и Латвия договорились о сотрудничестве в борьбе с терроризмом

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев подписал постановление об утверждении соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Латвийской Республики о сотрудничестве в борьбе с терроризмом, незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ, прекурсоров и организованной преступностью. МИА «Казинформ» публикует полный текст документа.

Постановление Правительства Республики Казахстан от 9 июля 2018 года № 412

Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Латвийской Республики о сотрудничестве в борьбе с терроризмом, незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ, прекурсоров и организованной преступностью, совершенное в Астане 8 октября 2004 года.



2. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.



Премьер-Министр

Республики Казахстан Б. Сагинтаев



Утверждено

постановлением Правительства

Республики Казахстан

от 9 июля 2018 года № 412



Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Латвийской Республики о сотрудничестве в борьбе с терроризмом, незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ, прекурсоров и организованной преступностью



Правительство Республики Казахстан и Правительство Латвийской Республики, далее именуемые Сторонами, будучи убеждены, что сотрудничество с целью борьбы с терроризмом, незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ, прекурсоров и организованной преступностью имеет важное значение, озабоченные возрастающей тенденцией незаконного оборота наркотических и психотропных веществ, прекурсоров и злоупотребления ими, подтверждая свое желание вести совместную борьбу с терроризмом,

намеренные принимать эффективные меры по борьбе с незаконной миграцией и преступлениями в экономической сфере, согласились о нижеследующем:



Статья 1

Стороны в соответствии с национальными законодательствами своих государств осуществляют сотрудничество в области борьбы организованной преступностью, незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ, прекурсоров с терроризмом, если преступления совершаются или подготовка к ним проводится на территориях государств Сторон.



Статья 2

Для борьбы с терроризмом в любых его проявлениях Стороны, в соответствии с национальными законодательствами своих государств, а также согласно положениям настоящего Соглашения:

1. обмениваются информацией о планируемых и совершенных актах терроризма, о террористических организациях и группировках, а также лицах, участвующих в таких преступлениях, о формах и методах совершения таких преступлений и используемых средствах, а также сведениями, которые необходимы для борьбы с терроризмом и пресечением преступлений, угрожающих общественной и государственной безопасности Сторон;

2. обмениваются информацией об оказываемой террористическим организациям и лицам, причастным к террористической деятельности, поддержке, в том числе об источниках финансирования;

3. обмениваются информацией о лицах и организациях, занимающихся нелегальной торговлей оружием, боеприпасами, военной техникой, взрывчатыми и отравляющими веществами, ядерными и радиоактивными материалами, а также о каналах их перемещения по территориям государств Сторон;

4. проводят оперативные мероприятия по запросу одной из Сторон, направленные на предупреждение, выявление, пресечение преступлений террористического характера;

5. проводят совместные рабочие встречи и консультации по вопросам борьбы с терроризмом, обмена опытом в отношении форм и методов противодействия террористическим проявлениям.



Статья 3

Для пресечения незаконного выращивания растений, содержащих наркотические и психотропные вещества, прекурсоров производства, хранения, перемещения, транзита и распространения наркотических и психотропных веществ, прекурсоров, незаконного оборота инструментов или оборудования, используемых для их изготовления, Стороны, на основании национальных законодательств своих государств:

1. обмениваются информацией о лицах, вовлеченных в незаконный оборот наркотических и психотропных веществ, прекурсоров; о тайных убежищах, транспортных средствах и методах работы этих лиц; о месте происхождения и назначении наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров, а также иной информацией, необходимой для предупреждения и пресечения преступлений, связанных с наркотическими и психотропными веществами, прекурсорами;

2. обмениваются информацией о методах незаконного оборота наркотических и психотропных веществ, прекурсоров;

3. обмениваются результатами криминалистического и криминологического исследования по преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров и их злоупотреблением;

4. представляют в распоряжение друг друга образцы наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, применяемых для злоупотребления;

5. обмениваются опытом по контролю за легальным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, уделяя особое внимание возможным в этой сфере злоупотреблениям;

6. предпринимают согласованные меры по предотвращению незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.



Статья 4

Осуществляя сотрудничество в выявлении, предупреждении, пресечении и снижении уровня преступности, особенно организованной преступности, Стороны:

1. обмениваются информацией о лицах, вовлеченных в организованную преступную деятельность, связях преступников, структуре организованных преступных групп, отношениях отдельных преступников и организованных преступных групп, фактах по делам (особенно о времени, месте и методе совершения преступления), о квалификации и видах преступлений, принятых мерах, а также о любых других, относящихся к делу деталях в той степени, в какой они необходимы для предупреждения или пресечения таких преступлений;

2. по запросу одной из Сторон осуществляют оперативные мероприятия, предусмотренные национальным законодательством государства запрашиваемой Стороны;

3. обмениваются информацией и опытом в области методов совершения и новых форм международной преступности;

4. обмениваются результатами своих криминалистических, криминологических и других относящихся к делу криминальных исследований. Взаимно информируют друг друга об опыте по расследованию и применению своих методов работы и оборудования, с целью их совершенствования;

5. в целях укрепления взаимодействия по борьбе с организованной преступностью проводят взаимные стажировки специалистов для повышения их квалификации, обмениваются опытом и научными достижениями в области криминалистической, криминологической и судебно-медицинской экспертизы;

6. при необходимости осуществляют совместные мероприятия по борьбе с организованной преступностью, для подготовки и реализации которых проводят рабочие встречи.



Статья 5

Кроме того, сотрудничество Сторон охватывает:

1. сотрудничество в борьбе с легализацией незаконно добытых доходов, а также с незаконными финансовыми операциями;

2. обмен нормативными актами в области борьбы с преступными деяниями, упомянутыми в настоящем Соглашении;

3. обмен информацией о незаконных доходах, возникших в результате преступной деятельности;

4. обмен опытом и нормативными актами в области борьбы с нелегальной миграцией, а также нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок пребывания иностранцев на территориях государств Сторон;

5. обмен информацией, необходимой для другой Стороны в борьбе с торговлей людьми, а также в отношении юридических и физических лиц, причастных к организации незаконной миграции и выявленных каналов переброски мигрантов.



Статья 6

1. В целях выполнения положений настоящего Соглашения, все контакты будут осуществляться непосредственно между центральными компетентными органами государств Сторон.

2. Для целей настоящего Соглашения центральными компетентными органами государств Сторон являются:

с Казахстанской стороны:

Министерство внутренних дел;

Комитет национальной безопасности;

Агентство Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция);

Агентство таможенного контроля;

с Латвийской стороны:

Министерство внутренних дел;

Служба государственных доходов.

3. Центральные компетентные органы государств Сторон в рамках национального законодательства своих государств сотрудничают друг с другом непосредственно и могут установить в отдельном протоколе определенные области и формы своего сотрудничества.

4. Каждая из Сторон своевременно уведомляет другую Сторону об изменениях в перечне центральных компетентных органов.



Статья 7

1. Запросы об обмене информацией и осуществлении действий, предусмотренных настоящим Соглашением, направляются в письменной форме центральным компетентным органам государств Сторон. Запрос будет сопровождаться:

- мотивированной формулировкой, определяющей запрашивающий орган, а также орган, которому запрос направлен;

- описанием дела, в связи с которым запрашивается помощь;

- содержанием запроса, а также сведения, необходимые для его исполнения.

В срочных случаях центральные компетентные органы государств Сторон будут предварительно обращаться устно об исполнении положений настоящего Соглашения, что после должно быть немедленно формально подтверждено письменно.

2. Если запрашиваемая Сторона сочтет недостаточной информацию, представленную в запросе, она может запросить дополнительную информацию. Центральные компетентные органы государств Сторон будут исполнять запросы незамедлительно.



Статья 8

В целях защиты персональных данных, представленных в ходе сотрудничества, Стороны, в соответствии с национальными законодательствами своих государств, соблюдают следующие условия:

1. запрашивающая Сторона использует персональные данные исключительно в целях и на условиях, определенных запрашиваемой Стороной;

2. по запросу запрашиваемой Стороны запрашивающая Сторона представляет информацию об использовании доставленных персональных данных и полученных при этом результатах;

3. персональные данные могут быть отправлены исключительно центральным компетентным органам государств Сторон, определенным в статье 6 настоящего Соглашения и осуществляющим борьбу с преступлениями, предусмотренными настоящим Соглашением. Персональные данные могут быть переданы другим органам власти только с письменного согласия запрашиваемого органа;

4. запрашиваемая Сторона убеждается в точности персональных данных, подлежащих передаче, а также в необходимости такой передачи. При этом соблюдаются ограничения на доставку персональных данных, установленные национальным законодательством государства другой Стороны. Если доказано, что были посланы неправильные или подпадающие под ограничения персональные данные, то запрашивающая Сторона немедленно информируется об этом. Она вносит необходимые коррективы или немедленно уничтожает подпадающие под ограничения персональные данные;

5. заинтересованному лицу, по его просьбе, может представляться справка о переданных в его отношении персональных данных и цели их использования, в соответствии с национальным законодательством государства запрашиваемой Стороны;

6. при направлении персональных данных запрашиваемая Сторона устанавливает предельные сроки для уничтожения этих персональных данных в соответствии с национальным законодательством своего государства. Несмотря на это, доставленные персональные данные должны быть уничтожены, когда исчезает необходимость в них. Каждая Сторона немедленно извещает другую Сторону об уничтожении полученных персональных данных и основании такого уничтожения. Полученные персональные данные уничтожаются при прекращении срока действия настоящего Соглашения;

7. каждая Сторона ведет регистр отправки, получения и уничтожения персональных данных;

8. Стороны защищают полученные персональные данные от несанкционированного доступа, изменения или публикации.



Статья 9

1. Стороны гарантируют защиту в соответствии с национальными законодательствами государств Сторон всех данных и информации, полученной в результате обмена в целях выполнения настоящего Соглашения. Степень защиты, установленная передающей Стороной, изменению не подлежит.

2. Документы, данные и техническое оборудование, доставленные согласно настоящему Соглашению, могут быть переданы третьему государству только с письменного согласия запрашиваемой Стороны.



Статья 10

1. Расходы по выполнению настоящего Соглашения Стороны несут самостоятельно в пределах, необходимых для выполнения ими своих обязательств.

2. В случае необходимости Стороны несут совместные расходы для осуществления действий, вытекающих из настоящего Соглашения, что оформляется взаимоприемлемыми договоренностями в каждом конкретном случае. Обязательства Сторон по совместным расходам регулируются этими договоренностями.



Статья 11

1. В целях реализации положений настоящего Соглашения Стороны могут учредить совместную комиссию. О составе комиссии Стороны извещают друг друга по дипломатическим каналам.

2. Заседания совместной комиссии будут проводиться по мере необходимости попеременно на территориях государств Сторон. Каждая Сторона может предложить провести, при необходимости, дополнительное заседание.



Статья 12

1. Запрашиваемая Сторона может полностью или частично отказаться от исполнения запроса, если исполнение запроса может нанести ущерб суверенитету, безопасности или противоречит национальному законодательству государства запрашиваемой Стороны.

2. В случае отказа от исполнения запроса или его частичного исполнения запрашивающая Сторона письменно уведомляется об этом с указанием причин отказа или частичного исполнения.



Статья 13

Стороны при осуществлении сотрудничества в рамках настоящего Соглашения пользуются русским языком.



Статья 14

По взаимному согласию Сторон в настоящее Соглашение могут вноситься изменения и дополнения, которые оформляются протоколами, являющимися неотъемлемыми частями настоящего Соглашения.



Статья 15

Настоящее Соглашение не затрагивает прав и обязательств, вытекающих из других международных договоров, участниками которых являются государства Сторон.



Статья 16

1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты получения последнего письменного уведомления о выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу.

2. Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок и будет оставаться в силе до истечения 6 месяцев с даты, когда одна из Сторон получит письменное уведомление другой Стороны о своем намерении прекратить его действие.



Совершено в городе Астане "8" октября 2004 года в двух экземплярах, каждый на казахском, латышском и русском языках, причем все тексты имеют одинаковую силу.



В случае возникновения разногласий в толковании положений настоящего Соглашения, Стороны будут обращаться к тексту на русском языке.