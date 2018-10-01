Казахстан и Кыргызстан заинтересованы в углублении торгово-экономического сотрудничества

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ - Представители 14 казахстанских предприятий принимают участие в бизнес-форуме в рамках первого заседания Кыргызско-казахстанского делового совета, который проходит сегодня в Бишкеке, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По информации президента Торгово-промышленной палаты Кыргызстана Марата Шаршекеева, в 2017 году двусторонний товарооборот между Кыргызстаном и Казахстаном составил более 750 млн долларов. При этом Казахстан является одним из ведущих торгово-экономических и инвестиционных партнеров Кыргызстана. В казахстанском экспорте преобладает продукция растительного происхождения, мука, зерно, мучные и кондитерские изделия, металлоизделия, уголь, бытовая техника. В свою очередь, из Кыргызстана поставляются сельхозпродукция, фрукты и овощи, текстильная продукция, руда, лампы накаливания.

Как отметил в своем выступлении советник-посланник посольства РК в КР Алмат Тоекин, казахстанская сторона заинтересована в повышении нынешнего уровня товарооборота до 1 миллиарда долларов в год, и для этого есть все возможности. Нынешняя встреча позволит сделать ещё один шаг в сторону развития двусторонних отношений, добавил дипломат.

«Традиционно устойчивые экономические контакты наших стран подкреплены тесным политическим сотрудничеством. Только за неполный 2018 год президенты Казахстана и Кыргызстана провели 8 встреч. Это свидетельствует о братских отношениях наших стран и народов, и еще более стимулируют углубление торгово-экономических связей», - отметил А.Тоекин.

В частности, Казахстан заинтересован в активизации сотрудничества по таким приоритетным направлениям, как водно-энергетическая сфера, сельское хозяйство, транспорт и коммуникации, горнодобывающая, обрабатывающая промышленность и туризм.

Директор Агентства по продвижению и защите инвестиций КР Адилбек уулу Шумкарбек, в свою очередь, рассказал об отраслях, интересующие Кыргызстан.

«Нам интересны проекты не просто по добыче полезных ископаемых, но и их переработке. Интересны также инвестиции в сфере глубокой переработки сельхозкультур с дальнейшим экспортом в Китай и страны ЕАЭС. На сегодняшний день существует острая необходимость и активность в проектах в сфере новых инновационных продуктов. Это направление может стать прекрасной возможностью для казахского бизнеса. Нам необходимо углублять кооперацию. Уверен, что проведение таких форумов позволит сделать это», - отметил А.Шумкарбек.

По итогам первых встреч был подписан меморандум о создании кыргызско-казахстанского делового совета между Торгово-промышленной палатой Кыргызстана и Внешнеторговой палатой Казахстана. Цель формирования Совета - оказание содействия расширению и укреплению торгово-экономического сотрудничества.

Кроме того, подписаны соглашения между предприятиями двух стран, ожидаются новые контракты и между другими компаниями в рамках переговоров B&B. В составе казахстанской делегации - представители экспортоориентированных предприятий строительной, машиностроительной, медицинской, химической, автомобильной отраслей.