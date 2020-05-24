Казахстан и Кыргызстан совместно проверят безопасность Орто-Токойского и Кировского водохранилищ
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В режиме видеоконференцсвязи было проведено 27-ое заседание Комиссии Республики Казахстан и Кыргызской Республики по использованию водохозяйственных сооружений межгосударственного пользования на реках Чу и Талас, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.
Казахстанскую часть комиссии возглавил вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан Громов С.Н., кыргызскую часть – заместитель директора Государственного Агентства водных ресурсов при Правительстве Кыргызской Республики Джайлообаев А.Ш.
В работе комиссии также приняли участие представители министерств экологии, геологии и природных ресурсов, иностранных дел, акимата Жамбылской области, водохозяйственных учреждений и организаций.
По итогам заседания комиссией согласованы режимы работ водохранилищ на реках Чу и Талас и утверждены графики подачи воды по межгосударственным каналам на вегетационный период 2020 года.
Стороны также обсудили вопросы проведения ремонтно-восстановительных работ на водохозяйственных сооружениях межгосударственного пользования после завершения вегетационного периода и другие водохозяйственные вопросы трансграничных рек.
Вместе с тем, на заседании Секретариатом комиссии было доложено о ходе разработки проекта «Стратегической программы действий для бассейнов рек Чу и Талас» при поддержке международных организаций.
Принимая во внимание трагические события с прорывом дамбы Сардобинского водохранилища на территории Узбекистана, комиссией принято решение провести совместный визуальный осмотр Орто-Токойского и Кировского водохранилищ на предмет безопасности их работы.
Стороны договорились провести следующее заседание комиссии в октябре 2020 года в городе Тараз. По итогам заседания подписан протокол.
Напомним, после сильного дождя и штормового ветра утром 1 мая произошел прорыв дамбы Сардобинского водохранилища в Узбекистане. В результате наполнились водой приграничные коллекторы Мактааральского района Туркестанской области Казахстана, что привело к подтоплению нескольких населенных пунктов в этом районе. В связи с этим в Мактааральском районе Туркестанской области была объявлена чрезвычайная ситуация.
Президент РК поручил оказать помощь пострадавшим от подтопления в Мактааральском районе. Правительство приступило к строительству более тысячи домов в Туркестанской области для граждан, лишившихся жилья в результате подтопления после аварии на водохранилище в Узбекистане.
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