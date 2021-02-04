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Казахстан и Кыргызстан провели межмидовские консультации

Редактор:  
Ринат Дусумов
4 Февраля 2021, 12:24
Казахстан и Кыргызстан провели межмидовские консультации

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Состоялись политические консультации на уровне заместителя министра иностранных дел Республики Казахстан Марата Сыздыкова и первого заместителя министра иностранных дел Кыргызской Республики Нурана Ниязалиева. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В ходе консультаций обсужден широкий круг актуальных вопросов казахско-кыргызского сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, водно-энергетической и культурно-гуманитарной сферах. Состоялся обмен мнениями по взаимодействию стран в рамках международных и региональных организаций.

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Предметно рассмотрен график предстоящих визитов на высшем и высоком уровнях. Отмечена важность активизации работы по расширению договорно-правовой базы сотрудничества и реализации достигнутых ранее договоренностей.

По итогам переговоров стороны договорились продолжить двусторонние контакты в духе дружбы и добрососедства, союзничества и стратегического партнерства.

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