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Казахстан и Кыргызстан подписали Соглашение в области миграции

27 Ноября 2019 18:38
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Казахстан и Кыргызстан подписали Соглашение в области миграции

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ - В ходе государственного визита Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в Кыргызскую Республику подписано межправительственное Соглашение о сотрудничестве в области миграции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

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Документ подписан в городе Бишкек министром внутренних дел Казахстана Ерланом Тургумбаевым и председателем Государственной службы миграции Кыргызстана Болотбеком Ибраимжановым.

Соглашением предусматривается обмен сведениями о гражданах, находящихся на территориях государств сторон; лицах, принятых или восстановленных в гражданстве Казахстана или Кыргызстана, в том числе для пресечения фактов двойного гражданства; обмен опытом и оказание практической помощи.

Казахстан уже заключил аналогичные соглашения с Узбекистаном, Таджикистаном, и, буквально недавно, с Азербайджаном и Беларусью. Планируется подписать такое же соглашение с Арменией.

Подписание указанных соглашений позволит снизить уровень нелегальной миграции в Казахстан и усилит совместную работу по профилактике правонарушений миграционного законодательства и по пресечению фактов двойного гражданства.

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Ключевые слова: Кыргызстан, МВД РК,
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