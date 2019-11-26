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Казахстан и Кыргызстан должны и дальше укреплять единство - Болат Кумеков

26 Ноября 2019 19:07
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Казахстан и Кыргызстан должны и дальше укреплять единство - Болат Кумеков

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ - Ученые Казахстана и Кыргызстана должны продолжить изучение темы степной цивилизации. Об этом в Бишкеке на IV Форуме казахстанско-кыргызской интеллигенции сообщил академик НАН РК, доктор исторических наук, профессор Болат Кумеков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Представители интеллигенции и научных кругов делятся своими идеями, поэтому к ним нужно относиться с большим уважением. У казахов и киргизов есть большие ценности - это ценности Великой степной цивилизации. Два народа на протяжении веков жили в гармонии с природой и сохраняли окружающую среду. Казахстан и Кыргызстан должны и дальше укреплять единство. Степная цивилизация – это общая тема, изучаемая учеными двух стран и имеющая продолжение в будущем. Степная цивилизация включает в себя города, государства, письменность, и культура», - сказал Болат Кумеков.

В свою очередь, доктор исторических наук, профессор Зайнидин Курманов отметил, что необходимо ценить родство казахского и кыргызского народов как высокую ценность.

«Мы должны постоянно уделять друг другу внимание, как братские народы и соседи. В частности, в рамках Международной Тюркской академии были выработаны соответствующие рекомендации. В этом контексте было отмечено, что внешнеполитические, дипломатические связи между тюркскими республиками и народами был изучены, о чем свидетельствуют учебники и монографии, то есть с древнейших времен до наших дней», - сказал З. Курманов.

«Так как, мы являемся братскими народами, мы уверены, что очень хорошо знаем историю друг друга, но есть и важные факты, о которых нам неизвестно. Я думаю, что наша дружба и сотрудничество будут укрепляться», - добавил он.

В этой связи президент Международной Тюркской академии Дархан Кыдырали напомнил о предложении провести исследования дипломатических отношений.

«Если вы ведете общий проект, то мы готовы выпустить книгу. Это был реальный проект между двумя странами. Мы думаем, что книга будет использовать при обучении в дипломатических академиях», - заключил Д. Кыдырали, обращаясь к ученым из двух стран.

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Ключевые слова: Культура, Кыргызстан,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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