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Казахстан и Кыргызстан договорились об открытии всех пунктов пропуска на границе

10 Июня 2020 22:13
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Казахстан и Кыргызстан договорились об открытии всех пунктов пропуска на границе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр Республики Казахстан Аскар Мамин провел телефонный разговор с Премьер-Министром Кыргызской Республики Мухаммедкалыем Абылгазиевым. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьера.

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В ходе беседы достигнута договоренность об открытии всех пунктов пропуска на казахстанско-кыргызской государственной границе и обеспечении беспрепятственных грузовых перевозок между двумя странами.

Стороны также обсудили вопросы взаимодействия в борьбе с распространением коронавирусной инфекции и защите населения от COVID-19.


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#Правительство РК   #Премьер-министр РК   #Кыргызстан  
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