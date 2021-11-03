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Казахстан и Куба впервые встретятся на чемпионате мира по боксу в Белграде
3 Ноября 2021 00:42
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БЕЛГРАД. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Серик Темиржанов узнал своего соперника по полуфиналу чемпионата мира-2021 в Белграде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
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В полуфинале в весовой категории до 57 килограммов Темиржанов сразится с кубинцем Освелем Кабальеро Гарсией. Бой состоится 4 ноября. Отметим, что это будет первое противостояние Казахстана и Кубы на турнире.
В 1/4 финала Освель Кабальеро Гарсия победил мексиканского боксера Мигеля Вегу Баррераса (5:0), а Серик Темиржанов уверенно прошел россиянина Эдуарда Саввина (5:0). Напомним, также у Казахстана в полуфинал ЧМ-2021 уже вышли Темиртас Жусупов (48 кг), Сакен Бибосынов (51 кг), Махмуд Сабырхан (54 кг) и Аблайхан Жусупов (67 кг).
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