Казахстан и Куба впервые встретятся на чемпионате мира по боксу в Белграде

БЕЛГРАД. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Серик Темиржанов узнал своего соперника по полуфиналу чемпионата мира-2021 в Белграде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В полуфинале в весовой категории до 57 килограммов Темиржанов сразится с кубинцем Освелем Кабальеро Гарсией. Бой состоится 4 ноября. Отметим, что это будет первое противостояние Казахстана и Кубы на турнире.

В 1/4 финала Освель Кабальеро Гарсия победил мексиканского боксера Мигеля Вегу Баррераса (5:0), а Серик Темиржанов уверенно прошел россиянина Эдуарда Саввина (5:0). Напомним, также у Казахстана в полуфинал ЧМ-2021 уже вышли Темиртас Жусупов (48 кг), Сакен Бибосынов (51 кг), Махмуд Сабырхан (54 кг) и Аблайхан Жусупов (67 кг).