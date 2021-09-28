Казахстан и Королевство Саудовской Аравии обменяются предложениями по созданию совместных инвестпроектов в сфере энергетики

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр энергетики Республики Казахстан Магзум Мирзагалиев провел встречу с Министром инвестиций Королевства Саудовской Аравии Халидом бен Абдулазиз Аль-Фалихом. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

На встрече присутствовали представители Министерства энергетики Королевства Саудовской Аравии, а также такие крупные саудовские компании как ARAMCO, SABIC, ACWA POWER, Aljomaih Energy and Water Company и Desert Technology.

В ходе встречи были обсуждены перспективы взаимовыгодного сотрудничества в области возобновляемых источников энергии, электроэнергетики, атомной энергетики и нефтегазового сектора.

По итогам заседания стороны договорились обменяться предложениями по созданию совместных инвестиционных проектов в энергетической сфере.