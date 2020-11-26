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Казахстан и Корея продолжат развивать стратегическое партнерство

Редактор:  
Гульмира Байзакова
26 Ноября 2020, 16:01
Казахстан и Корея продолжат развивать стратегическое партнерство

СЕУЛ. КАЗИНФОРМ - В рамках участия в 13-м заседании Форума сотрудничества министров иностранных дел «Центральная Азия – Республика Корея» глава внешнеполитического ведомства Казахстана Мухтар Тлеуберди провел переговоры с министром иностранных дел Республики Корея Кан Гён Хва. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В ходе встречи стороны обсудили состояние и перспективы дальнейшего развития двустороннего стратегического партнерства. Отмечено, что, несмотря на пандемию COVID-19, поддерживается регулярный политический диалог на высшем уровне, а также высокая динамика взаимодействия в контексте скорейшего преодоления последствий распространения коронавируса.

Стороны обсудили содержательные аспекты предстоящего государственного визита Президента РК Касым-Жомарта Токаева в Республику Корея в 2021 году.

В рамках рабочей поездки министра в Сеул также состоялись встречи главы МИД Казахстана с Премьер-Министром Республики Корея Чон Се Гюном и спикером Национальной Ассамблеи Республики Корея Пак Бён Соком.

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Министр отметил важность развития двустороннего политического диалога, межпарламентских связей и выразил надежду на дальнейшее укрепление торгово-экономического сотрудничества с Республикой Корея.

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Внешняя политика Казахстана   МИД РК   Корея  
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