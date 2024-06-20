Казахстан и Китай расширяют автомобильные грузоперевозки

Сенат РК ратифицировал Соглашение между Правительствами Казахстана и Китая о международных автомобильных перевозках, передает корреспондент агентства Kazinform.Как сообщил сенатор Андрей Лукин, Китай является одним из ключевых торговых партнеров Казахстана.

Как сообщил сенатор Андрей Лукин, Китай является одним из ключевых торговых партнеров Казахстана.

— За последние годы наблюдается устойчивая тенденция роста объемов автотранспортных перевозок между двумя странами. В 2023 году объем перевезенных грузов автотранспортом составил 1,8 млн тонн, что вдвое больше по сравнению с показателем 2022 года (708 тыс.т), — проинформировал депутат.

Он отметил, что учитывая значительную динамику развития двусторонних отношений, 17 мая 2023 года в городе Сиань, в рамках государственного визита Главы государства в Китай, было подписано Соглашение между Правительством Казахстана и Правительством Китайской Народной Республики о международных автомобильных перевозках.

Главная цель данного Соглашения, по словам депутата — создание благоприятных условий для осуществления автомобильных перевозок между нашими странами.

В частности, Соглашение регулирует вопросы пассажирских и грузовых перевозок, условия выдачи разрешения на проезд транспортного средства и освобождения от таковых, требования к водителям и транспортным средствам, а также вопросы страхования, налогообложения и контроля на пунктах пропуска.

— Кроме того, Соглашением регламентируются нормы по внедрению информационных технологий и усовершенствованию условий перевозок, которые предусматривают возможность проезда перевозчиков Сторон вглубь территорий Казахстана и Китая. Тем самым казахстанские автоперевозчики будут иметь возможность доезжать до крупных грузообразующих городов и международных морских портов Китая, — отметил Андрей Лукин.

Вместе с тем, в соответствии с Соглашением, двусторонние и транзитные перевозки грузов, а также перевозки в третьи страны будут осуществляться на разрешительной основе. Это позволит регулировать паритетное участие перевозчиков обеих стран в автомобильных перевозках.