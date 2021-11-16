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Казахстан и Китай продолжит работу по обмену данными таможенной статистики

16 Ноября 2021 12:47
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Казахстан и Китай продолжит работу по обмену данными таможенной статистики

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Между Казахстаном и Китаем достигнута договоренность в продолжении работ по обмену данными таможенной статистики внешней торговли товарами, также успешно продвигается проект по предварительному онлайн обмену информацией. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов МФ РК, передает МИА «Казинформ».

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12 ноября 2021 г. в режиме видеоконференцсвязи проведено 11-ое заседание Подкомитета по сотрудничеству между пунктами пропуска и в области таможенного дела казахстанско-китайского Комитета по сотрудничеству.

Казахстанскую делегацию возглавил председатель Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан (КГД МФ РК) А.Алтынбаев, китайскую сторону - заместитель министра Главного таможенного управления Китайской Народной Республики (ГТУ КНР) Ван Линцзюнь. В мероприятии приняли участие представители министерств иностранных дел, торговли и интеграции, сельского хозяйства РК, Пограничной службы КНБ РК, АО «НК КТЖ», а также руководители заинтересованных департаментов ГТУ КНР.

В ходе переговоров стороны выразили удовлетворение достигнутыми результатами, отметили заинтересованность в укреплении сотрудничества в области борьбы с эпидемией на основе взаимной выгоды, договорились о взаимном обеспечении безопасности по противодействию пандемии на пунктах пропуска и содействии развитию двусторонней внешней торговли.

По результатам переговоров, стороны договорились принять совместные меры по увеличению пропускной способности на автомобильных и железнодорожных пунктах пропуска казахстанско-китайской государственной границы, проведению противоэпидемических мероприятий в отношении автотранспортных средств и грузов.

Кроме того, достигнута договоренность в продолжении работ по обмену данными таможенной статистики внешней торговли товарами, в продвижении проекта предварительного онлайн обмена информацией о товарах и транспортных средствах, перемещаемых через автомобильные и железнодорожные пункты пропуска РК – КНР.

По итогам встречи стороны выразили уверенность в том, что таможенное сотрудничество между странами продолжит строиться на дружеской основе, а принятые решения будут способствовать повышению эффективности всестороннего взаимодействия.

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#Экономика   #Транспорт   #Минфин РК   #Китай  
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