Казахстан и Китай открыли совместную школу наук и технологий в Китае
Стало известно о значимом достижении в сфере международного образования: совместный институт ЕНУ имени Л. Н. Гумилева и Наньнинского педагогического университета — Евразийская школа наук и технологий — официально аккредитован Министерством образования КНР и включен в государственный план приема студентов, передает корреспондент агентства Kazinform.
Об этом сообщил член правления, проректор по стратегическому развитию и интернационализации ЕНУ Думан Айтмагамбетов.
Школа, расположенная на территории Китая, будет готовить бакалавров. Общая квота составит до 300 студентов. По словам проректора, это первый в истории Казахстана филиал на территории Китая, который инициирован нашей страной.
— Также мы получили аккредитацию от Министерства образования Китайской Республики по двум программам: экономика и международный бизнес и стратегический торговый контроль совместно с Шанхайским университетом на подготовку магистрантов на территории Китая, — сообщил Думан Айтмагамбетов.
По словам проректора, сегодня казахстанский вуз поддерживает партнерские связи более чем с 30 лучшими университетами Китая.
Ранее мы писали, что в казахстанских колледжах обновляют программы с участием работодателей.