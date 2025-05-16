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    11:40, 16 Май 2025 | GMT +5

    Казахстан и Китай открыли совместную школу наук и технологий в Китае

    Стало известно о значимом достижении в сфере международного образования: совместный институт ЕНУ имени Л. Н. Гумилева и Наньнинского педагогического университета — Евразийская школа наук и технологий — официально аккредитован Министерством образования КНР и включен в государственный план приема студентов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Казахстан и Китай открыли совместную школу наук и технологий в Китае
    Фото: Дамира Кеңесбай/Kazinform

    Об этом сообщил член правления, проректор по стратегическому развитию и интернационализации ЕНУ Думан Айтмагамбетов.

    Школа, расположенная на территории Китая, будет готовить бакалавров. Общая квота составит до 300 студентов. По словам проректора, это первый в истории Казахстана филиал на территории Китая, который инициирован нашей страной.

    — Также мы получили аккредитацию от Министерства образования Китайской Республики по двум программам: экономика и международный бизнес и стратегический торговый контроль совместно с Шанхайским университетом на подготовку магистрантов на территории Китая, — сообщил Думан Айтмагамбетов.

    По словам проректора, сегодня казахстанский вуз поддерживает партнерские связи более чем с 30 лучшими университетами Китая.

    Ранее мы писали, что в казахстанских колледжах обновляют программы с участием работодателей. 

     

    Теги:
    Вузы Казахстан Китай Образование КНР
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
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