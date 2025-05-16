Казахстан и Китай открыли совместную школу наук и технологий в Китае

Об этом сообщил член правления, проректор по стратегическому развитию и интернационализации ЕНУ Думан Айтмагамбетов.

Школа, расположенная на территории Китая, будет готовить бакалавров. Общая квота составит до 300 студентов. По словам проректора, это первый в истории Казахстана филиал на территории Китая, который инициирован нашей страной.

— Также мы получили аккредитацию от Министерства образования Китайской Республики по двум программам: экономика и международный бизнес и стратегический торговый контроль совместно с Шанхайским университетом на подготовку магистрантов на территории Китая, — сообщил Думан Айтмагамбетов.

По словам проректора, сегодня казахстанский вуз поддерживает партнерские связи более чем с 30 лучшими университетами Китая.

Ранее мы писали, что в казахстанских колледжах обновляют программы с участием работодателей.