АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстан и Китай налаживают сотрудничество в газовой отрасли. Об этом сообщил в Facebook председатель правления АО «НК «QazaqGaz» Санжар Жаркешов, передает МИА «Казинформ».

QazaqGaz удалось достичь договоренностей со стратегическими партнерами. Среди них компании CNPC, TapLine, PetroChina International и HBP.

Как сообщил Санжар Жаркешов, ожидается сотрудничество национальной компании и CNPC по направлениям геологоразведки газовых активов в Казахстане. Также запланировано строительство второй нитки магистрального газопровода «Бейнеу-Бозой-Шымкент» и второго газоперерабатывающего завода на Кашагане с объемом мощности переработки до 4 млрд м3 в год.

Помимо этого, Санжар Жаркешов лично проинспектировал ход производства оборудования для ГПЗ на Кашагане. Оборудование изготавливается на заводе HBP, в провинции Дацин. После прохождения контроля качества под надзором независимого аудитора TÜV Rheinland оборудование отправляется в Атырау для сборки на строительной площадке.

«После передачи ГПЗ в доверительное управление QazaqGaz и срывов всех сроков предыдущим частным инвестором, нам важно продолжить реализацию проекта, при этом убедиться в соответствующем качестве оборудования», – рассказал глава компании.

Совместно с PetroChina CBM планируется сотрудничество по производству метана угольных пластов. В данный момент QazaqGaz изучает возможности освоения угольных бассейнов в Казахстане. Для наращивания компетенций в области нетрадиционных коллекторов компания изучает опыт зарубежных партнеров, а также наращивает компетенции научно-технического центра «QazaqGaz НТЦ».