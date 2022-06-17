17 Июня 2022 13:25

Казахстан и Китай готовят соглашения по вододелению

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Модернизируются гидротехнические сооружения межгосударственного значения на реках Хоргос, Сумбе. Об этом сообщил министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев, выступая на парламентских слушаниях по вопросам развития водной отрасли в Мажилисе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«C китайской стороной продолжается работа по подготовке соглашения по вододелению. Модернизируются гидротехнические сооружения межгосударственного значения на реках Хоргос, Сумбе и других. Осуществляется обмен гидрологическими данными по 18 трансграничным рекам», - сказал Сериккали Брекешев.

Министр добавил, что в целях обеспечения межведомственного взаимодействия по вопросам водной отрасли и выработки единой позиции в отстаивании интересов Казахстана по трансграничным рекам создан Водный совет под председательством Премьер-Министра Республики Казахстан.

«Использование водных ресурсов в республике осуществляется на основе лимитов, устанавливающиеся на десять лет. На 2016-2025 годы лимит водопользования установлен в объеме 28,6 км3. В 2021 году водозабор на нужды отраслей экономики и населения составил 24,6 км3, из которого более 90% водозабора приходится на поверхностные воды», - сказал Сериккали Брекешев.