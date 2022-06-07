Казахстан и Китай договорились об открытии генконсульств в городах Сиань и Актобе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане планируется открыть Центр традиционной китайской медицины. Об этом сообщил член Госсовета, министр иностранных дел КНР Ван И, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Будем решительно укреплять вековую дружбу между народами двух стран, стороны уже согласовали открытие генконсульств в городах Сиань и Актобе, а также договорились о взаимном учреждении Центров культуры», - сказал Ван И по итогам встречи с министром иностранных дел РК Мухтаром Тлеуберди.

Он также добавил, что будут реализованы проекты по созданию в Казахстане Центра традиционной китайской медицины, мастерских и других технологических институтов.

«Китайская сторона готова укреплять международное противоэпидемиологическое сотрудничество и продолжать предоставлять Казахстану вакцины, поддерживать сотрудничество в сфере разработки лекарств», - добавил Ван И.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди встретился с членом Госсовета, министром иностранных дел Китая Ван И.

«Мы рады, что в Казахстан с официальным визитом прибыл член Государственного совета, министр иностранных дел Китайской Народной Республики. Только что мы провели взаимовыгодные и плодотворные переговоры с моим коллегой министром Ван И. Итоги встречи дали новый импульс двусторонним отношениям наших стран и заложили основу для новых возможностей дальнейшего укрепления дружественных связей», - сказал Мухтар Тлеуберди по итогам встречи.