25 Июня 2022 20:20

Казахстан и Китай договорились о взаимном открытии культурных центров

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Посол Казахстана в Китае Шахрат Нурышев встретился с министром культуры и туризма КНР Ху Хэпином, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы дальнейшего укрепления культурно-гуманитарных связей и развития сотрудничества в сфере туризма.

Ш.Нурышев акцентировал внимание собеседника на необходимости интенсификации двустороннего культурно-гуманитарного диалога с учетом скорого возобновления регулярного авиасообщения и активизации контактов. Как отметил Посол Казахстана, мощный толчок развитию двусторонних отношений в данном направлении придаст взаимное учреждение культурных центров в РК и КНР.

Кроме того, Ш.Нурышев ознакомил собеседника с туристическими возможностями Казахстана и мерами Правительства РК по реализации Государственной программы развития туризма до 2025 года. Также посол с учетом планов казахстанской стороны по введению безвизового режима для граждан КНР сроком на 14 дней затронул вопрос о предоставлении аналогичных условий для граждан РК.

Со своей стороны, Ху Хэпин особо отметил, что между Казахстаном и Китаем имеются большие перспективы для сотрудничества в сфере культуры и туризма. Он выразил уверенность, что запланированное на конец 2022 года 15-е заседание Подкомитета по культурно-гуманитарному сотрудничеству Казахстанско-китайского комитета по сотрудничеству сыграет важную роль в укреплении культурно-гуманитарных связей между двумя странами.

Вместе с тем, министр культуры и туризма КНР высоко оценил меры, принимаемые Правительством Казахстана для раскрытия туристического потенциала страны, а также выразил готовность китайской стороны к взаимному учреждению культурных центров.

В завершение встречи стороны договорились поддерживать тесные контакты между Посольством РК в КНР и Министерством культуры и туризма КНР, в том числе по вопросам проведения совместных мероприятий в сфере культуры и туризма в рамках ШОС, СВМДА и Плана действий по реализации договоренностей по итогам онлайн-саммита глав государств «Центральная Азия-Китай».