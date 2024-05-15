Казахстан и Китай будут наращивать транзитные перевозки – Мажилис принял в работу документ

Депутаты Мажилиса взяли в работу законопроект «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута, в том числе для контейнерных поездов сообщением Китай – Европа», передает корреспондент агентства Kazinform.

- Целью соглашения является развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута, в том числе для контейнерных поездов сообщением Китай – Европа, - сказал депутат Мажилиса Нуртай Сабильянов на пленарном заседании палаты.

Он напомнил, что соглашение заключено в Пекине 17 октября 2023 года. Документ направлен на дальнейшее развитие сотрудничества по наращиванию экспортно-импортных транзитных перевозок для контейнерных перевозок по территориям двух стран.