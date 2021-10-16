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Казахстан и Кирибати приняли заявление о реабилитации территорий, пострадавших от ядерных испытаний

Редактор:  
Гульмира Байзакова
16 Октября 2021, 10:44
Казахстан и Кирибати приняли заявление о реабилитации территорий, пострадавших от ядерных испытаний

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках заседания Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН по случаю 30-летия закрытия Семипалатинского испытательного полигона Республика Казахстан и Республика Кирибати выступили с Совместным заявлением в поддержку позитивных обязательств в рамках Договора о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Кирибати – островное государство в Тихом океане, пострадавшее от последствий ядерных испытаний США и Великобритании в 50-60-х гг. ХХ века.

Позитивные обязательства по договору предусматривают меры помощи по реабилитации населения и окружающей среды, подвергнувшихся радиационному заражению после ядерных испытаний.

ДЗЯО был принят 7 июля 2017 года при поддержке 122 государств и вступил в силу в январе 2021 года. (после ратификации 50 государствами). Документ провозглашает ядерное оружие незаконным и рассматривается как важный шаг на пути к его полному уничтожению.

Казахстан принял активное участие в переговорном процессе по разработке договора, 29 августа 2019 г. став 26-м государством, внёсшим в Секретариат ООН инструмент ратификации, тем самым придав новый импульс его вступлению в силу.


ООН   Внешняя политика Казахстана   МИД РК   30-летие закрытия Семипалатинского полигона  
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