Казахстан и Кыргызстан всегда должны поддерживать друг друга – Садыр Жапаров

Кыргызстан проводит политику, направленную на углубление двусторонних соглашений с Казахстаном. Об этом заявил Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, находящийся с официальным визитом в нашей стране, передает корреспондент агентства Kazinform.

- Особую благодарность выражаю Касым-Жомарту Кемелевичу за приглашение посетить Республику Казахстан с официальным визитом. Хотел бы поблагодарить казахстанскую сторону за гостеприимство, оказанное кыргызской делегации, и за организацию переговоров на высоком уровне, - сказал Садыр Жапаров на заседании Высшего межгосударственного совета в Акорде.

По его словам, заседание Высшего межгосударственного совета поднимет отношения между двумя странами на новый качественный уровень, а также будет способствовать развитию казахстанско-кыргызского сотрудничества.

При этом Президент Кыргызстана отметил, что сегодняшние переговоры проходят в духе стратегического партнерства.