РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:42, 19 Апрель 2024 | GMT +6

    Казахстан и Кыргызстан всегда должны поддерживать друг друга – Садыр Жапаров

    Садыр Жапаров
    Фото: Акорда

    Кыргызстан проводит политику, направленную на углубление двусторонних соглашений с Казахстаном. Об этом заявил Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, находящийся с официальным визитом в нашей стране, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    - Особую благодарность выражаю Касым-Жомарту Кемелевичу за приглашение посетить Республику Казахстан с официальным визитом. Хотел бы поблагодарить казахстанскую сторону за гостеприимство, оказанное кыргызской делегации, и за организацию переговоров на высоком уровне, - сказал Садыр Жапаров на заседании Высшего межгосударственного совета в Акорде. 

    По его словам, заседание Высшего межгосударственного совета поднимет отношения между двумя странами на новый качественный уровень, а также будет способствовать развитию казахстанско-кыргызского сотрудничества.

    При этом Президент Кыргызстана отметил, что сегодняшние переговоры проходят в духе стратегического партнерства.

    - Кыргызстан проводит политику, направленную на углубление двусторонних соглашений с Казахстаном. Между нашими странами нет политических разногласий. В связи с этим считаю важным поддерживать друг друга, думать о будущем, вместе решать актуальные проблемы. Наши страны издавна находятся в солидарных и дружественных отношениях, помогая и поддерживая друг друга, - добавил Президент Кыргызстана. 

    Теги:
    Акорда Международная деятельность РК Президент Казахстана Токаев Касым-Жомарт Кыргызстан Садыр Жапаров Международные отношения Интеграция и партнерство
    Азамат Сыздыкбаев
    Автор
    Азамат Сыздыкбаев
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!