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Казахстан и Канада обсудили сотрудничество в сфере аэрокосмоса и авиатранспорта
ОТТАВА. КАЗИНФОРМ – В рамках Делового совета «Казахстан-Канада» в формате видеоконференции прошло первое заседание рабочей группы в области аэрокосмоса и авиатранспорта. Несмотря на позднее время в Казахстане и раннее в Канаде, онлайн-мероприятие собрало около 100 участников из двух стран, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.
В ходе виртуального заседания представители Аэрокосмического комитета МЦРИАП РК, а также подведомственных организаций презентовали достижения Казахстана в данной отрасли, приоритеты ее дальнейшего развития и возможности для сотрудничества между двумя странами.
Основные направления развития сектора гражданской авиации Казахстана представил Комитет гражданской авиации МИИР РК, Авиационная администрация Казахстана.
Представитель Европейского банка реконструкции и развития провел обзор развитии транспортного сектора Казахстана и участия банка в реализации проектов в Казахстане.
В ходе мероприятия в формате живого обсуждения достигнуты договоренности по развитию двустороннего сотрудничества по данным направлениям.
В ноябре 2020 года проводится серия мероприятий в рамках 4-го заседания Делового совета «Казахстан-Канада» (ДСКК) в онлайн-формате.
В течение месяца пройдет пять заседаний рабочих групп в разных секторах: сельское хозяйство, горно-металлургический комплекс, энергетика, аэрокосмос, транспорт, строительство и инфраструктура, здравоохранение и образование.
Ключевым и завершающим мероприятием станет пленарное заседание Делового совета с участием членов Правительств Казахстана и Канады, представителей государственных органов, бизнес-сообщества, а также академических и общественных кругов двух стран.
Основной темой Делового совета-2020 стало «Постпандемическое развитие сотрудничества между Казахстаном и Канадой: восстановление и развитие».
Мероприятие направлено на дальнейшее развитие деловых отношений между компаниями Казахстана и Канады в приоритетных отраслях экономики, привлечение инвестиций, развитие торговли в условиях постпандемического мира.
Деловой совет «Казахстан – Канада» (ДСКК) был создан в 2015 году. С тех пор проведено три заседания - в Нур-Султане в 2016-2017 годах и в Оттаве в 2018 году. Сопредседателями Делового совета являются председатель правления АО НАК «Казатомпром» Г. Пирматов и президент «Cameco» Т. Гитцель.
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