Казахстан и Калужская область РФ расширяют сотрудничество

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – Состоялся рабочий визит Посла Казахстана в России Ермека Кошербаева в Калужскую область, в ходе которой состоялся ряд его встреч с руководством области и крупных предприятий региона. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МИД РК .

Выступая на церемонии открытия контейнерного терминала «Запад» мультимодального транспортно-логистического центра (ТЛЦ) Freight Village «Ворсино», Посол поздравил калужан с этим событием, значимым не только для региона и России в целом, но и для стран Евразийского экономического союза. Он назвал интересным для Казахстана опыт региона в развитии транспортно-логистической инфраструктуры и выразил надежду на сотрудничество ТЛЦ с казахстанскими предприятиями и транспортными хабами.

Ермек Кошербаев отметил особую важность расширения логистического потенциала области, как составляющей части трансконтинентального транспортного коридора «Западная Европа – Западный Китай», связывающего Европу и Юго-Восточную Азию посредством транзитных возможностей Казахстана и России.

Как сообщили в МИД, на полях мероприятия казахстанский дипломат встретился с Генеральным директором «Почты России» Максимом Акимовым, а также инициаторами и инвесторами создания нового контейнерного терминала, президентом группы компаний «Дело» Сергеем Шишкаревым, председателем совета директоров ООО «Фрейт Вилладж Калуга Север» Петром Баскаковым и президентом компании «ТрансКонтейнер» Александром Исуриным.

В рамках двусторонней встречи с Губернатором Калужской области Владиславом Шапшой стороны отметили положительную динамику в торгово-экономическом сотрудничестве. Казахстан остаётся одним из ключевых внешнеторговых партнёров региона, заняв первое место по объему экспорта по итогам 2020 года. За последние четыре года товарооборот увеличился почти на 80% и превышает 180 миллионов долларов США, при этом объём торговли не снизился даже в кризисный период пандемии.

Посол Казахстана дал высокую оценку производственному потенциалу Калужской области: с населением чуть более миллиона человек регион обеспечивает страну многими видами продукции. Он отметил, что инвестиционная политика местных властей отвечает лучшим мировым стандартам и может служить примером для других стран.

Стороны обсудили широкий круг вопросов по всему спектру взаимодействия. Было подчеркнуто, что потенциал двусторонних связей далеко не исчерпан, и имеются хорошие возможности для их наращивания. Участники встречи договорились последовательно развивать сотрудничество по наиболее перспективным направлениям, в числе которых отмечены инвестиционная деятельность и промышленная кооперация.

В ходе поездки Ермек Кошербаев также посетил заводы компаний «ЛАМИНАМ» и «Архбум тиссью групп» в индустриальном парке «Ворсино», агропромышленное предприятие АО «Кривское» и парк-музей «ЭТНОМИР».