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    20:53, 12 Апрель 2022 | GMT +6

    Казахстан и Италия укрепляют сотрудничество в сфере высшего образования

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    КАССИНО. КАЗИНФОРМ - В рамках дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в сфере образования и науки посол Казахстана Ерболат Сембаев посетил университет Кассино региона Лацио. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

    В ходе встречи с ректором Марко Дель’Изола и преподавательским составом университета были обсуждены вопросы налаживания сотрудничества с ведущими ВУЗами Казахстана, а также перспективы запуска двудипломного образования.

    В частности, достигнута договоренность о налаживании взаимодействия между юридическими факультетами университета Кассино и Карагандинского университета имени академика Е.А. Букетова.

    Ректор отметил высокую успеваемость казахстанских студентов. Он также выразил готовность к сотрудничеству с казахстанскими учебными заведениями по приоритетным направлениям в рамках подготовки кадров по техническим специальностям.

    Е.Сембаев подчеркнул, что сфера образования является одним из главных приоритетов по модернизации высшего и среднего образования.

    Наряду с этим, посол провел ознакомительную лекцию о внешнеполитических инициативах и проводимых политических и экономических реформах для профессорско-преподавательского состава, в том числе для итальянских и казахстанских студентов.

    Е.Сембаев рассказал о достижениях Казахстана за годы независимости и ознакомил участников с ключевыми положениями Послания Президента К.Токаева «Новый Казахстан: путь обновления и модернизации». Тема встречи вызвала высокий интерес среди слушателей, где участники получили возможность задать интересующие вопросы, на которые получили исчерпывающие ответы от казахстанского дипломата.

    В завершение мероприятия посол Казахстана передал в дар библиотеке университета книги Елбасы Н.Назарбаева «Эра независимости» и «Слова назидания» Абая на итальянском языке.


    Дата публикации

    08 апреля 2022 - 18:41


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    Теги:
    Образование Международная деятельность МИД РК Внешняя политика Казахстана
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