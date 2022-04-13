Казахстан и Италия укрепляют сотрудничество в сфере высшего образования
В ходе встречи с ректором Марко Дель’Изола и преподавательским составом университета были обсуждены вопросы налаживания сотрудничества с ведущими ВУЗами Казахстана, а также перспективы запуска двудипломного образования.
В частности, достигнута договоренность о налаживании взаимодействия между юридическими факультетами университета Кассино и Карагандинского университета имени академика Е.А. Букетова.
Ректор отметил высокую успеваемость казахстанских студентов. Он также выразил готовность к сотрудничеству с казахстанскими учебными заведениями по приоритетным направлениям в рамках подготовки кадров по техническим специальностям.
Е.Сембаев подчеркнул, что сфера образования является одним из главных приоритетов по модернизации высшего и среднего образования.
Наряду с этим, посол провел ознакомительную лекцию о внешнеполитических инициативах и проводимых политических и экономических реформах для профессорско-преподавательского состава, в том числе для итальянских и казахстанских студентов.
Е.Сембаев рассказал о достижениях Казахстана за годы независимости и ознакомил участников с ключевыми положениями Послания Президента К.Токаева «Новый Казахстан: путь обновления и модернизации». Тема встречи вызвала высокий интерес среди слушателей, где участники получили возможность задать интересующие вопросы, на которые получили исчерпывающие ответы от казахстанского дипломата.
В завершение мероприятия посол Казахстана передал в дар библиотеке университета книги Елбасы Н.Назарбаева «Эра независимости» и «Слова назидания» Абая на итальянском языке.
Дата публикации
08 апреля 2022 - 18:41
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