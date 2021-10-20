Казахстан и Италия подписали план военного сотрудничества

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане состоялась встреча представителей департаментов международного сотрудничества министерств обороны Казахстана полковника Олжаса Хусаинова и Италии – полковника Лука Витали, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Стороны обсудили состояние и перспективы военного сотрудничества, в том числе в сфере миротворческой деятельности, военного образования, а также в военно-морской области.

По итогам штабных переговоров был подписан План военного сотрудничества на 2022 год.

В рамках визита итальянская делегация посетила Национальный университет обороны имени Первого Президента – Елбасы. Глава делегации выступил с лекцией для слушателей университета по позициям обороны Италии в международном геостратегическом контексте. Для иностранных гостей была организована экскурсия в Военно-исторический музей Вооруженных Сил Казахстана.