-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
13:41 179
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11:54 220
-
-
-
-
-
-
11:07 297
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
08:29 262
-
-
-
Казахстан и Италия определили перспективы сотрудничества в военной области
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Алматы состоялись штабные переговоры между представителями министерств обороны Республики Казахстан и Италии по обсуждению и подписанию Плана сотрудничества на 2019 год. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.
Казахстанскую делегацию возглавил начальник департамента международного сотрудничества МО РК контр-адмирал К. Есенеев, итальянскую сторону - начальник ДМС ГШ ВС Италии капитан 1-го ранга Ф. Прокачини. В ходе встречи стороны определили перспективные направления сотрудничества в военной области, в том числе взаимодействие между Военно-морскими силами двух стран, расширение сотрудничества в области военного образования и науки, а также по линии ООН.
«Руководство МО Италии уделяет особое внимание сотрудничеству с казахстанской стороной. План военного сотрудничества на 2019 год составлен с учетом текущей ситуации в мире»,- отметил глава итальянской стороны капитан 1-го ранга Ф. Прокачини.
- Сбежавший от пробационного контроля подполковник из Уральска задержан в СКО
- Единый банк геопространственной информации создадут в Казахстане
- Посвященный Дню СВМДА международный семинар прошел в Астане
- Новобранцы прибыли в воинские части и соединения Вооруженных сил РК
- Привлекать общественность во время призывов в армию предлагают в Алматы
- Коррупцию искореняют в среде казахстанских военнослужащих
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана