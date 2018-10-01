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Казахстан и Италия определили перспективы сотрудничества в военной области

19 Октября 2018 12:25 181
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Казахстан и Италия определили перспективы сотрудничества в военной области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Алматы состоялись штабные переговоры между представителями министерств обороны Республики Казахстан и Италии по обсуждению и подписанию Плана сотрудничества на 2019 год. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

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Казахстанскую делегацию возглавил начальник департамента международного сотрудничества МО РК контр-адмирал К. Есенеев, итальянскую сторону - начальник ДМС ГШ ВС Италии капитан 1-го ранга Ф. Прокачини. В ходе встречи стороны определили перспективные направления сотрудничества в военной области, в том числе взаимодействие между Военно-морскими силами двух стран, расширение сотрудничества в области военного образования и науки, а также по линии ООН.

«Руководство МО Италии уделяет особое внимание сотрудничеству с казахстанской стороной. План военного сотрудничества на 2019 год составлен с учетом текущей ситуации в мире»,- отметил глава итальянской стороны капитан 1-го ранга Ф. Прокачини.

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Ключевые слова: Италия, Армия,
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