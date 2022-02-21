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Казахстан и Иран обсудили перспективы разработки месторождения Борлы

21 Февраля 2022 21:15
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Казахстан и Иран обсудили перспективы разработки месторождения Борлы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках 17-го заседания Совместной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству между Исламской Республикой Иран и Республикой Казахстан состоялась встреча вице-министра индустрии и инфраструктурного развития Руслана Баймишева с заместителем министра промышленности, рудников и торговли по вопросам горнорудной промышленности Ваджихоллом Джафари, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

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Стороны обсудили вопросы сотрудничества в сфере горно-металлургической промышленности Казахстана. В частности, обсуждены перспективы разработки месторождения Борлы (меднорудное месторождение, расположенное в Актогайском районе Карагандинской области - прим.ред.) , где в реализацию ранее достигнутых договорённостей инвесторы успешно провели геологоразведку. В настоящий момент оно подготовлено к освоению, ведется строительство обогатительной фабрики. Со своей стороны Республика Казахстан обеспечила исполнение соответствующего инвестиционного контракта.

Стороны также договорились продолжить работу по другим проектам.


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#Карагандинская область   #Экономика   #Иран   #МИИР РК  
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