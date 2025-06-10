Казахстан и Иордания укрепляют сотрудничество в сфере мирного атома

В ходе переговоров стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития казахстанско-иорданского взаимодействия в сфере мирного использования атомной энергии.

— Особое внимание было уделено вопросам сотрудничества между регулирующими органами двух стран. Иорданская сторона выразила заинтересованность в обмене опытом по эксплуатации исследовательских реакторов для производства радиофармпрепаратов и радиоизотопов, используемых в ядерной медицине, развитию малых модульных реакторов, а также вопросам радиационной защиты и ядерной безопасности, — сообщили в Агентстве РКпо атомной энергии.

Алмасадам Саткалиев отметил, что Казахстан завершил создание Агентства по атомной энергии и сформировал Комитет атомного надзора и контроля — регулирующий орган, обеспечивающий безопасность в отрасли. Он подчеркнул, что Казахстан ориентируется на внедрение международных стандартов и лучших практик в сфере регулирования, экологической устойчивости и ядерной безопасности.

В рамках встречи стороны подтвердили стремление к дальнейшему укреплению двустороннего взаимодействия.

Напомним, 19 февраля 2025 года в Аммане в рамках официального визита Главы государства был подписан Меморандум о взаимопонимании между Министерством энергетики Республики Казахстан и Комиссией по атомной энергии Иордании. Документ закрепил основы сотрудничества в области мирного атома, включая подготовку кадров, научные исследования, радиационную безопасность и разведку урановых месторождений.

Визит иорданской делегации стал важным шагом на пути к формированию устойчивого партнёрства между профильными ведомствами двух стран.