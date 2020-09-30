Казахстан и Индия ведут переговоры о сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 30 сентября 2020 года в режиме видеоконференцсвязи состоялись двусторонние переговоры Министра энергетики РК Н. Ногаева с Председателем Комиссии атомной энергетики Республики Индии Шри Камлеш-Нилкантх Вясом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЭ РК.

С казахстанской стороны в переговорах приняли участие представители Министерства энергетики РК и АО «НАК «Казатомпром», с индийской стороны во встрече приняли участие представители Департамента атомной энергетики Индии.

В ходе встречи были обсуждены текущие вопросы и перспективы двустороннего сотрудничества между республиками в области мирного использования атомной энергии. В частности, были обсуждены вопросы поставок казахстанского природного урана в Индию.

Стороны отметили успешное завершение всех предыдущих контрактов заключенных в рамках двустороннего сотрудничества между странами.

По итогам встречи, стороны договорились, что договоренности по новому контракту на поставку казахстанского урана будут достигнуты до конца текущего года.