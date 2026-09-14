Казахстан и Индия: от сырьевого экспорта к новым производствам и глобальным цепочкам

Казахстан может использовать сотрудничество с Индией и участие в форматах БРИКС для расширения торговли, привлечения инвестиций и развития новых производств. Об этом рассказала ассистент-профессор Nazarbayev University Сабина Инсебаева, передает корреспондент Kazinform.

По ее словам, формирование многополярного мира открывает для Казахстана новые экономические возможности, однако стране важно сохранять взвешенный подход и не делать ставку на какую-либо одну формирующуюся систему.

— Новые центры силы постепенно крепнут, и Казахстан активно взаимодействует с ними со всеми, в том числе с Индией, которая позиционирует себя как один из лидеров Глобального Юга. При этом Казахстану важно сохранять взвешенный подход, внимательно отслеживая динамику этих процессов. Встраиваться в формирующуюся архитектуру следует по мере того, как ее контуры становятся более определенными, — отметила эксперт.

Индия как перспективный рынок

По мнению эксперта, Казахстан может предложить Индии продовольствие, сырьевые ресурсы и энергоносители, но при этом необходимо постепенно переходить от экспорта сырья к переработке, совместным производствам и инвестиционному сотрудничеству.

Контекст программы визита в Дели показал, что перспективными направлениями также могут стать фармацевтика, IT и цифровые технологии. При этом ключевым вопросом остается транспортная связанность. В этом контексте особое значение имеет международный транспортный коридор «Север — Юг».

Если через Казахстан, Туркменистан и Иран будет сформирован устойчивый мультимодальный маршрут, Центральная Азия получит более прямой выход к рынкам Южной Азии.

— Для Казахстана это не только возможность увеличить экспорт в Индию. Это также шанс превратить страну в один из узлов мировой торговли. Поэтому если позволят геополитические условия, коридор «Север — Юг» может стать основой новой торговой географии региона, с ростом грузопотоков, развитием складской и логистической инфраструктуры и новых производств вдоль маршрута, — отметила эксперт.

Таким образом, развитие транспортной связанности способно дать Казахстану эффект, который выходит далеко за рамки увеличения отдельных экспортных поставок. Рост грузопотоков может стимулировать развитие логистики, складской инфраструктуры и производств вдоль маршрута.

От сырьевого экспорта к новым производствам

Еще одним важным направлением становятся договоренности в сфере критически важных минералов. На фоне глобального энергетического перехода растет спрос на уран, медь и редкоземельные элементы.

По словам Сабины Инсебаевой, БРИКС может быть полезен Казахстану прежде всего как площадка для привлечения капитала, технологий и долгосрочных партнерств.

Сотрудничество с Индией и Китаем может развиваться не только вокруг поставок сырья, но и в сфере его переработки, производства материалов и компонентов для энергетики, электроники и других высокотехнологичных отраслей.

При этом Казахстану важно увеличивать добавленную стоимость внутри страны.

— Для Казахстана важно сохранять контроль над своими ресурсами и создавать больше стоимости внутри страны. Поэтому успех партнерства нужно оценивать не по объему вывезенного сырья, а по тому, сколько технологий, инвестиций, рабочих мест и новых производств остается в Казахстане, — подчеркнула она.

По ее словам, именно это позволит использовать растущий спрос стран БРИКС не только для увеличения экспорта, но и для включения Казахстана в новые глобальные производственные цепочки.

С экономической точки зрения одним из перспективных направлений может стать участие Казахстана в Новом банке развития БРИКС. По словам эксперта, он способен стать дополнительным источником финансирования инфраструктурных проектов, прежде всего в транспортной и энергетической сферах.

Фармацевтика, IT и космос

Отдельный потенциал существует в высокотехнологичных сферах. Индия обладает сильными позициями в фармацевтике, цифровых технологиях, искусственном интеллекте и космической отрасли. Для Казахстана важно, чтобы такое сотрудничество способствовало развитию собственных компетенций.

Одним из примеров эксперт назвала строительство индийской MSN Group фармацевтического завода полного цикла в Алматинской области.

— Это пример того формата, который нам нужен: инвестиции и технологии приходят в Казахстан, создаются производство, рабочие места и новые компетенции, — сказала Сабина Инсебаева.

Большой потенциал, по ее мнению, есть и в IT и искусственном интеллекте — от цифровых решений и спутниковых технологий до совместных исследований и подготовки специалистов.

— Сегодня для Казахстана главный показатель успешного сотрудничества — не объем инвестиций, а то, сколько знаний, производства и квалифицированных кадров будет у Казахстана в результате этого сотрудничества, — подчеркнула эксперт.

Возможности для всей Центральной Азии

Расширение сотрудничества Казахстана с Индией и другими странами БРИКС может иметь эффект не только для национальной экономики, но и для всего региона. Для Казахстана это возможность использовать свое географическое положение и постепенно переходить от роли преимущественно сырьевого экспортера к роли транспортно-логистического, промышленного и технологического узла.

При этом наиболее рациональной остается стратегия диверсификации партнерств. Участие в БРИКС в партнерском формате, развитие отношений с Индией и Китаем, сотрудничество со странами Центральной Азии и использование возможностей новых финансовых и транспортных институтов позволяют Казахстану расширять пространство для экономического маневра.

В конечном итоге практическая ценность формирующейся многополярности для Казахстана будет определяться не количеством международных форматов, в которых участвует страна, а тем, насколько эффективно они помогают создавать внутри страны новые производства, технологии, инфраструктуру и человеческий капитал.

Ранее сообщалось, что БРИКС может стать площадкой для расширения мировой торговли и инвестиций.