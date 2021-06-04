Казахстан и Германия обсудили сотрудничество в борьбе с наркооборотом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня состоялась встреча представителей Агентства по финансовому мониторингу с сотрудниками Федерального ведомства Криминальной полиции Германии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.

В рамках встречи представлен вновь назначенный офицер связи Криминальной полиции Германии Дитмар Эрфурт.

Международное сотрудничество является одним из действенных механизмов противодействия незаконному мировому обороту наркотиков. В связи с этим, стороны обсудили приоритетные задачи и перспективы взаимодействия по выявлению и контролю незаконных поставок наркотических средств на территорию Европы.

Кроме этого, в ходе встречи выработаны предложения, направленные на укрепление и расширение взаимовыгодного сотрудничества в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Напомним, что в 2019 году при содействии правоохранительных и таможенных служб ряда стран, в том числе Криминальной полиции Германии, Казахстаном была проведена международная спецоперация по перехвату более 1,1 тонны героина.

Это вторая по объему партия героина в мировой истории борьбы с контрабандой наркотиков.



