Казахстан и Германия налаживают плотное сотрудничество в сферах науки и образования - эксперт

Аналитик Центра прикладных исследований «TALAP» Ерик Батырханов поделился своим мнением по поводу визита Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Германию. По его словам, в нынешней геополитической ситуации Германия заново открывает для себя страны Центральной Азии и Казахстан может стать лидером, передает корреспондент МИА «Казинформ».

- Хотел бы отметить, что визит Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Германию очень важный. Как известно, по международным отношениям существуют разные уровни визитов на разных уровнях. Это официальный визит нашего Главы государства. Нашего Президента встречает караул с трапа самолета. То есть, это говорит о том, насколько эта встреча проходит на высшем уровне. Стоит отметить, что в июне этого года Федеральный Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер уже посещал Казахстан. Этот визит проходит до начала встречи глав стран Центральной Азии и Германии. Такое же мероприятие проходило недавно США+Центральная Азия. Но стоит отметить, что до начала этого события – встречи в формате Германию+Центральная Азия, нашего Президента пригласили. Поэтому мероприятие достаточно важное, - считает эксперт Ерик Батырханов.

Аналитик также поделился мнением о том, чем мы можем быть интересны Германии?

- Понятно, что технологии в Германии достаточно хорошо развиты, в промышленности, добыче, более развито, чем у нас. Президент Касым-Жомарт Токаев неоднократно говорил на разных площадках о том, что надо у нас проводить поиск редких металлов, а это не только расходы, это еще и технологии. Поэтому, думаю, скорее всего, будут вестись разговоры в данном направлении. Будет что-то, как сырье взамен технологиям. За разведку, добычу полезных ископаемых на нашей территории мы будем взамен получать технологии. Насколько мне известно, переговоры будут вестись в том плане, что добыча будет проводиться не только у нас, а также еще и переработка. А это уже другой вид технологии, более сложный процесс, - отметил спикер.

По словам эксперта, если говорить про сотрудничество, оно может быть основано не только на ресурсах.