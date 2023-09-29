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    21:43, 28 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Казахстан и Германия готовы совместно увеличить грузопоток Транскаспийского маршрута

    Транскаспийский маршрут
    Фото: Александр Павский / МИА "Казинформ"

    Глава нашего государства заявил о готовности к совместной работе по увеличению транзитных мощностей Транскаспийского транспортного маршрута и его сопряжению с Трансъевропейской транспортной сетью (TEN-T) и инициативой Global Gateway, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

    По мнению Касым-Жомарта Токаева, широкие перспективы взаимодействия открываются также в агропромышленном секторе, сферах финансов, инноваций, цифровизации.

    – Сегодня в рамках финансирования экономических проектов мы сотрудничаем с такими банками, как Deutsche Bank, Euler Hermes, KfW, а также региональными финансовыми структурами. С целью расширения данного перечня приглашаем немецкие финансовые институты к более тесному взаимодействию, – отметил Президент.

    Особое внимание на переговорах было уделено сотрудничеству в культурно-гуманитарной области. Глава государства приветствовал создание новых казахстанско-немецких образовательных учреждений, в частности, открытие в июне этого года Казахстанско-немецкого института устойчивой инженерии в городе Актау.

    Казахстан и Германия
    Фото: пресс-служба Акорды

    Для поддержания высокого уровня взаимодействия между странами, Касым-Жомарт Токаев пригласил Канцлера Германии посетить Казахстан с официальным визитом.

    пресс-служба Акорды
    Фото: пресс-служба Акорды

    Федеральный канцлер Олаф Шольц в своем выступлении отметил, что Казахстан является ведущим торгово-экономическим партнером Германии в Центральной Азии.  Он указал на важность расширения взаимодействия в сферах энергетики, устойчивого развития, цифровизации и борьбы с изменением климата.

    Кроме того, Канцлер заявил о том, что Германия и Европейский Союз полностью поддерживают инициированные Президентом Касым-Жомартом Токаевым реформы в Казахстане.

    Теги:
    Президент Казахстана Германия
    Автор
    Махаббат Сыздыкова
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