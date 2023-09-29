Казахстан и Германия готовы совместно увеличить грузопоток Транскаспийского маршрута

Глава нашего государства заявил о готовности к совместной работе по увеличению транзитных мощностей Транскаспийского транспортного маршрута и его сопряжению с Трансъевропейской транспортной сетью (TEN-T) и инициативой Global Gateway, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

По мнению Касым-Жомарта Токаева, широкие перспективы взаимодействия открываются также в агропромышленном секторе, сферах финансов, инноваций, цифровизации.

– Сегодня в рамках финансирования экономических проектов мы сотрудничаем с такими банками, как Deutsche Bank, Euler Hermes, KfW, а также региональными финансовыми структурами. С целью расширения данного перечня приглашаем немецкие финансовые институты к более тесному взаимодействию, – отметил Президент.

Особое внимание на переговорах было уделено сотрудничеству в культурно-гуманитарной области. Глава государства приветствовал создание новых казахстанско-немецких образовательных учреждений, в частности, открытие в июне этого года Казахстанско-немецкого института устойчивой инженерии в городе Актау.

Фото: пресс-служба Акорды

Для поддержания высокого уровня взаимодействия между странами, Касым-Жомарт Токаев пригласил Канцлера Германии посетить Казахстан с официальным визитом.

Фото: пресс-служба Акорды

Федеральный канцлер Олаф Шольц в своем выступлении отметил, что Казахстан является ведущим торгово-экономическим партнером Германии в Центральной Азии. Он указал на важность расширения взаимодействия в сферах энергетики, устойчивого развития, цифровизации и борьбы с изменением климата.

Кроме того, Канцлер заявил о том, что Германия и Европейский Союз полностью поддерживают инициированные Президентом Касым-Жомартом Токаевым реформы в Казахстане.