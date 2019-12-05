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Казахстан и Германия договорились сотрудничать по разработке низкоуглеродной экономической стратегии

5 Декабря 2019 23:45
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Казахстан и Германия договорились сотрудничать по разработке низкоуглеродной экономической стратегии

БЕРЛИН. КАЗИНФОРМ - Министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Магзум Мирзагалиев и представитель федерального Министерства окружающей среды, охраны природы и ядерной безопасности Германии подписали в четверг совместное заявление о намерениях по сотрудничеству в области зеленой экономики и разработке долгосрочной низкоуглеродной экономической стратегии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МЭГПР РК.

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Подписание состоялось в рамках официального визита Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в Берлин.

М. Мирзагалиев встретился также с Государственным секретарем Германии Йохеном Фласбатом.

В ходе встречи обсуждены вопросы изменения климата, в частности М. Мирзагалиев отметил, что одной из основных задач министерства в настоящее время является обеспечение перехода Казахстана к низкоуглеродному развитию и «зеленой экономике», в реализацию которого разрабатывается Стратегия низкоуглеродного развития Казахстана до 2050 года.

Министр отметил положительный опыт работы в реализации совместного геологоразведочного проекта с германской стороной на территории Республики Казахстан, а также пригласил германские компании инвестировать в геологоразведочный сектор страны.

Также М. Мирзагалиев выразил заинтересованность в обмене передовым опытом Германии в управлении национальными природными парками, подчеркнув, что на территории Казахстана имеется ряд национальных природных парков на территории которых широко представлено видовое биоразнообразие.

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Ключевые слова: Правительство РК, Экология, Германия,
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