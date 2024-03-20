Казахстан и Франция обсудили сотрудничество в изучении озера Балхаш

Первый вице-министр водных ресурсов и ирригации Болат Бекнияз на встрече с делегацией из Франции обсудил совместные исследования озера Балхаш и сотрудничество в сфере управления подземными водами, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство водных ресурсов и ирригации РК.

Первым делом обсудили результаты сотрудничества между экспертами Бюро геологических и горных исследований Франции (BRGM) и специалистами из Казахстана. Проект был запущен в прошлом году, и с этого момента в Казахстане состоялись восемь семинаров с участием французских экспертов для определения наиболее актуальных вопросов в управлении подземными водными ресурсами.

Болат Бекнияз сообщил, что Министерство внимательно изучит все собранные вопросы и выберет наиболее приоритетные направления. После этого французские эксперты составят концептуальную записку, в которой будут указаны методы их решения.

Также гости из Франции выступили с инициативой провести масштабное исследование бассейна озера Балхаш и составить модель управления его водными ресурсами. Процесс включает в себя изучение спутниковых снимков и гидрогеологический анализ. В случае реализации проекта планируется привлечь к исследованиям Французское агентство развития.

— Предложение очень интересное. Как вы знаете, существуют организации, занимающиеся вопросами изучения и сохранения Арала и Каспия. Но по Балхашу отдельных институтов или фондов нет, хотя масштабное исследование бассейна озера необходимо. Мы готовы к совместной работе в этом направлении. Также, пользуясь случаем, хочу пригласить французскую делегацию на международный водно-климатический форум «Балхаш-2024», который состоится в конце мая, — отметил первый вице-министр водных ресурсов и ирригации Болат Бекнияз.

Помимо исследования озера Балхаш, стороны обсудили возможное сотрудничество в изучении месторождений подземных вод на западе Казахстана на предмет загрязнения нефтью.