Казахстан и Франция подписали дорожную карту сотрудничества до 2030 года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстан и Франция подписали совместную дорожную карту экономического и инвестиционного сотрудничества до 2030 года. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК KAZAKH INVEST».

Документ был подписан в рамках визита министра-делегата по вопросам внешней торговли и экономической привлекательности при министре Европы и иностранных дел Франции Франка Риестера в Казахстан, организованного МИД РК, АО «НК KAZAKH INVEST», совместно с Посольствами двух стран и Ассоциацией французских предпринимателей MEDEF.

Как отметил Франк Риестер, данный документ, инициированный Президентом Франции Эмманюэлем Макроном, ознаменует новый этап двустороннего стратегического партнерства и станет мощным импульсом в развитии двусторонних связей.

«Франко-казахстанское стратегическое партнерство основано именно на долгосрочных совместных проектах. На протяжении более двадцати лет крупнейшие французские промышленные группы принимали решение о налаживании партнерских отношений с казахстанскими компаниями в таких ключевых и структурирующих областях, как добывающая энергетика, авиация, строительство железнодорожного оборудования и космическая сфера. В 2018 году президенты наших стран инициировали дорожную карту франко-казахстанского экономического сотрудничества на 2021-2030 годы. «Дорожная карта» придаст новый импульс нашим двусторонним экономическим отношениям на ближайшие десять лет. Я считаю, что созданы все условия для того, чтобы франко-казахстанские экономические отношения могли диверсифицироваться и постоянно расширяться в течение следующего десятилетия, причем уже с многочисленными инициативами. Думаю, что в ближайшее время будут реализованы конкретные проекты», – сообщил Франк Риестер.

Стоит отметить, что в состав делегации вошли также представители ряда крупных французских компаний. В их числе руководители таких всемирно известных компаний, как Airbus, Air Liquide, Saint-Gobain, Orano, Total Eren, Vicat, Thales, Idemia, Tractebel, Alstom, институты содействия бизнесу BPI France, финансовый институт Lazard Freres и др.

В рамках визита иностранные делегаты провели встречи со Специальным представителем Президента РК по международному сотрудничеству Ержаном Казыхановым, руководством министерств индустрии и инфраструктурного развития, энергетики, финансов, цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, а также акимата г. Нур-Султан, АО «ФНБ «Самрук – Казына» и АО «НУХ «Байтерек».

В ходе диалога стороны обсудили актуальные вопросы укрепления взаимовыгодного сотрудничества между бизнес-структурами двух стран, а также реализации совместных проектов в сферах энергетики, модернизации водохозяйственной и жилищно-коммунальной инфраструктуры, цифрового здравоохранения, биометрических систем, автомобилестроения, производства трансформаторов, сборки космических спутников и др.

По итогам переговоров также были подписаны меморандум о намерениях в области здравоохранения и меморандум о сотрудничестве между Французским агентством по развитию AFD и Министерством национальной экономики РК.