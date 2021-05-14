Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экономика

Казахстан и Франция обсудили перспективы сотрудничества в топливно-энергетическом комплексе

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
14 Мая 2021, 11:08
Казахстан и Франция обсудили перспективы сотрудничества в топливно-энергетическом комплексе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр энергетики РК Нурлан Ногаев провел встречу с министром-делегатом по вопросам внешней торговли и экономической привлекательности при министре Европы и иностранных дел Французской Республики Франком Риестером, а также с представителем движения предприятий Франции «MEDEF International» Ив-Луи Даррикарером, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики РК.

В ходе встречи стороны обсудили реализацию текущих совместных масштабных проектов в топливно-энергетическом комплексе и рассмотрели перспективы расширения двустороннего сотрудничества в области возобновляемых источников энергии, добычи нефти и инвестиций.

Министр энергетики РК отметил эффективную деятельность крупных французских компаний «Total», «Orano», «Air Liquide» и др., реализующих масштабные энергетические проекты в Казахстане.

Помимо этого, представителями французских компаний «Total», «Orano», «Alstom», «Air Liquide», «Idemia», «Lazard Freres», «EDF» во главе с сопредседателем французско-казахстанского делового совета «MEDEF International» были подняты вопросы реализации совместных проектов в сферах атомной энергетики, производстве промышленных газов водорода и азота для АНПЗ и ПНХЗ и инженерные услуги в сфере энергетики и гидроресурсов.

Генеральный директор «Тоталь» в Казахстане Алем Фрига-Ной и вице-президент по Центральной Азии компании «Total EREN» Тьерри Плэзан рассказали о положительных результатах многолетнего сотрудничества «Тоталь» с Казахстаном, в частности посредством участия компании в консорциуме NCOC, а также затронули планы по реализации нового проекта в сфере возобновляемых источников энергии.

Начиная с 2018 года компания «Total EREN» успешно реализовала два проекта в сфере солнечной энергетики: проект «Номад» (28 МВт) в Кызылординской и проект M-KAT (100 МВт) в Жамбылской областях.

В завершении встречи, сторонами было принято решение продолжать взаимовыгодное сотрудничество Казахстана и Франции в сфере топливно-энергетического комплекса.


Правительство РК   Энергетика   Франция  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Новые кадровые назначения в Казахстане
Новые кадровые назначения в Казахстане
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков
Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Касым-Жомарт Токаев: Государство всегда будет уделять особое внимание здравоохранению
Касым-Жомарт Токаев: Государство всегда будет уделять особое внимание здравоохранению
Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка