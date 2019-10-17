Казахстан и Франция договорились активизировать взаимодействие в борьбе с коррупцией

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Париже состоялась встреча председателя Агентства РК по противодействию коррупции Алика Шпекбаева с руководителем Национального антикоррупционного агентства Франции (AFA) Шарлем Дюшеном, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Антикоррупционную службу РК.

А. Шпекбаев проинформировал французских коллег об основных направлениях деятельности Антикоррупционной службы. Спикер подчеркнул важное значение международного сотрудничества в успешном противодействии коррупции.

Французская сторона высоко оценила присоединение Казахстана к Группе государств против коррупции Совета Европы (ГРЕКО) и стремление к имплементации передового мирового опыта в области предотвращения и выявления случаев коррупции.

Стороны сошлись во мнении, что эффективное противодействие коррупции возможно лишь при разумном сочетании превенции, просвещения и карательных мер.

Шарль Дюшен отметил важную роль превентивных механизмов, в том числе проведения комплексного анализа коррупционных рисков и тщательных проверок со стороны служб комплаенс, осуществляющих контроль за исполнением антикоррупционных норм и этических правил как в госорганах, так и в частном секторе.

По результатам встречи намечены конкретные перспективы взаимодействия. В частности, глава AFA возглавит французскую делегацию на ежегодной конференции в городе Нур-Султан, приуроченной к Всемирному дню борьбы с коррупцией в декабре.