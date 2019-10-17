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Казахстан и Франция договорились активизировать взаимодействие в борьбе с коррупцией

17 Октября 2019 11:29
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Казахстан и Франция договорились активизировать взаимодействие в борьбе с коррупцией

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Париже состоялась встреча председателя Агентства РК по противодействию коррупции Алика Шпекбаева с руководителем Национального антикоррупционного агентства Франции (AFA) Шарлем Дюшеном, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Антикоррупционную службу РК.

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А. Шпекбаев проинформировал французских коллег об основных направлениях деятельности Антикоррупционной службы. Спикер подчеркнул важное значение международного сотрудничества в успешном противодействии коррупции.

Французская сторона высоко оценила присоединение Казахстана к Группе государств против коррупции Совета Европы (ГРЕКО) и стремление к имплементации передового мирового опыта в области предотвращения и выявления случаев коррупции.

Стороны сошлись во мнении, что эффективное противодействие коррупции возможно лишь при разумном сочетании превенции, просвещения и карательных мер.

Шарль Дюшен отметил важную роль превентивных механизмов, в том числе проведения комплексного анализа коррупционных рисков и тщательных проверок со стороны служб комплаенс, осуществляющих контроль за исполнением антикоррупционных норм и этических правил как в госорганах, так и в частном секторе.

По результатам встречи намечены конкретные перспективы взаимодействия. В частности, глава AFA возглавит французскую делегацию на ежегодной конференции в городе Нур-Султан, приуроченной к Всемирному дню борьбы с коррупцией в декабре.

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Ключевые слова: Коррупция, Общество,
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