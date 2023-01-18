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Казахстан и Франция будут помогать друг другу при расследовании уголовных дел

18 Января 2023, 11:03
Казахстан и Франция будут помогать друг другу при расследовании уголовных дел

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Закон «О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Французской Республикой о взаимной правовой помощи по уголовным делам» приняли в Мажилисе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Договор предусматривает проведение процессуальных действий, направленных на доказывание вины подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений. В числе таких мероприятий передача лиц, находящихся под стражей. Документы, орудие преступления, вещественные и другие доказательства могут находиться на территории другой страны. Следственные действия за границей проводятся их следственными органами в соответствии с законодательством этой страны. В этом случае могут возникнуть вопросы о законности доказательств, полученных из-за рубежа», - сказал заместитель Генерального прокурора РК Асет Чиндалиев на пленарном заседании Мажилиса.

По его словам, договор о взаимной помощи обеспечивает правовой вопрос, то есть обеспечивает легитимность показаний с другой страны.

«В целом хочу сказать, что правовая помощь осуществляется путем запроса, указываются его цели, причины, необходимые для расследования. Также, например, запрос включает конфискацию предметов, обыск, проведение экспертизы, выявление банковских счетов, допрос, обмен информацией и другие следственные действия. Например, если запрашивается проведение обыска, изъятие имущества и его конфискация, то государственный обвинитель сначала определяет, присутствует ли запрашиваемое имущество на их территории. Если оно имеется, то имущество будет конфисковано, а результатах сообщают запрашиваемой стороне», - отметил спикер.

«Другой пример. В случае необходимости может быть вызван свидетель или эксперт. Следственный орган приглашающей стороны имеет право на допрос по делу. Следственный орган может запросить содержание, записи, передачу информации, виды правовой помощи, предусмотренные уголовно-процессуальным кодексом, охватывают все процессуальные действия», - добавил А. Чиндалиев.

Он также сообщил, что в договоре закреплены основания для отказа от правовой помощи, если создается угроза суверенитету, общественному порядку страны, если касается пола, национальности, религии, если истек срок давности.

«Договор заключен на основе международных соглашений. В целом Казахстан заключил аналогичный договор с 29 государствами», - заключил заместитель Генерального прокурора.


Фото: gov.kz
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