Казахстан и Финляндия активизируют сотрудничество в области экологии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Состоялась встреча сопредседателей Казахстанско-финской Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, в ходе которой были подписаны Протокол 11-заседания Комиссии, а также совместное заявление по активизации сотрудничества, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минэкологии РК.

В ходе встречи Магзум Мирзагалиев предложил финскому Министру Вилле Скиннари расширить сотрудничество в области лесного хозяйства, утилизации отходов, рыбного хозяйства, строительства и цифровизации.

Стороны отметили достигнутый прогресс в области ядерной энергетики в части поставок концентратов природного урана, а также успешное сотрудничество с компанией Nurminen Logistics Services по транспортировке контейнерных грузов.

Глава минэкологии положительно оценил налаженное сотрудничество АО «Казахтелеком» с компанией «Nokia» в сфере внедрения технологий 5G, а также пригласил финские компании к дальнейшему активному сотрудничеству.

Кроме того, были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества Республики Казахстан и Финляндии в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной отраслях в рамках Казахстанско-финской Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

По итогам встречи, в целях расширения сотрудничества в области экологии, лесного и рыбного хозяйства, обращения с отходами, управления водными ресурсами был подписан Меморандум о сотрудничестве между Министерством экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан, Компанией KaukoInternational Oy Ltd и Qazaq-Финским технологическим центром (QFTC).