Казахстан и Финляндия активизируют сотрудничество в области экологии
В ходе встречи Магзум Мирзагалиев предложил финскому Министру Вилле Скиннари расширить сотрудничество в области лесного хозяйства, утилизации отходов, рыбного хозяйства, строительства и цифровизации.
Стороны отметили достигнутый прогресс в области ядерной энергетики в части поставок концентратов природного урана, а также успешное сотрудничество с компанией Nurminen Logistics Services по транспортировке контейнерных грузов.
Глава минэкологии положительно оценил налаженное сотрудничество АО «Казахтелеком» с компанией «Nokia» в сфере внедрения технологий 5G, а также пригласил финские компании к дальнейшему активному сотрудничеству.
Кроме того, были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества Республики Казахстан и Финляндии в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной отраслях в рамках Казахстанско-финской Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.
По итогам встречи, в целях расширения сотрудничества в области экологии, лесного и рыбного хозяйства, обращения с отходами, управления водными ресурсами был подписан Меморандум о сотрудничестве между Министерством экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан, Компанией KaukoInternational Oy Ltd и Qazaq-Финским технологическим центром (QFTC).