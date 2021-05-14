РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:49, 14 Май 2021 | GMT +6

    Казахстан и Финляндия активизируют сотрудничество в области экологии

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Состоялась встреча сопредседателей Казахстанско-финской Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, в ходе которой были подписаны Протокол 11-заседания Комиссии, а также совместное заявление по активизации сотрудничества, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минэкологии РК.

    В ходе встречи Магзум Мирзагалиев предложил финскому Министру Вилле Скиннари расширить сотрудничество в области лесного хозяйства, утилизации отходов, рыбного хозяйства, строительства и цифровизации.

    Стороны отметили достигнутый прогресс в области ядерной энергетики в части поставок концентратов природного урана, а также успешное сотрудничество с компанией Nurminen Logistics Services по транспортировке контейнерных грузов.

    Глава минэкологии положительно оценил налаженное сотрудничество АО «Казахтелеком» с компанией «Nokia» в сфере внедрения технологий 5G, а также пригласил финские компании к дальнейшему активному сотрудничеству.

    Кроме того, были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества Республики Казахстан и Финляндии в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной отраслях в рамках Казахстанско-финской Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

    По итогам встречи, в целях расширения сотрудничества в области экологии, лесного и рыбного хозяйства, обращения с отходами, управления водными ресурсами был подписан Меморандум о сотрудничестве между Министерством экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан, Компанией KaukoInternational Oy Ltd и Qazaq-Финским технологическим центром (QFTC).


    Теги:
    Экология Международная деятельность МИД РК Внешняя политика Казахстана
    Сейчас читают
    Сегодня, 18:50
    Абай Центр - оазис казахстанской культуры в Вашингтоне
    Сегодня, 18:30
    Токаев и Эрдоган переговорили по телефону
    Сегодня, 18:30
    Настоящее чудо: мальчик в Бельгии победил неизлечимую форму рака
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!