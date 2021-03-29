Казахстан и Евросоюз намерены продолжать сотрудничество в сфере энергетики

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр энергетики РК Нурлан Ногаев провел встречу с главой представительства ЕС в РК, Свен-Олов Карлссоном. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЭ РК.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы совместного взаимодействия в сфере энергетики, в том числе в рамках процесса модернизации договора энергетической хартии, а также механизмов мониторинга выбросов метана при производстве и транспортировке углеводородного сырья.

Кроме того, Свен-Олов Карлссон пригласил министра энергетики принять участие в работе предстоящей Совместной конференции «Республика Казахстан – Европейский Союз» по вопросам климата.

По итогам визита стороны договорились продолжить работу по укреплению взаимовыгодного сотрудничества в сфере энергетики.

В Казахстане ряд крупнейших европейских компаний Eni, Shell, Total задействованы в таких масштабных нефтегазовых проектах, как Северо-Каспийский проект, Карачаганак и Дунга.

Порядка 80% ежегодного экспорта казахстанской нефти приходится на страны ЕС.