Казахстан и Европейский союз рассмотрели новые возможности таможенного сотрудничества

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – 23 ноября 2020 года состоялось 4-ое виртуальное заседание Подкомитета по таможенному сотрудничеству между Республикой Казахстан и Европейским союзом – органа, учрежденного в соответствии с Соглашением между РК и ЕС о расширенном партнерстве и сотрудничестве от 2015 года, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Европейский союз – ключевой торговый и инвестиционный партнер Республики Казахстан. На его долю ежегодно приходится от 30 до 50% казахстанского внешнеторгового оборота и привлеченного иностранного капитала в экономику нашей страны.

Так, за пять месяцев 2020 года двусторонний товарооборот составил 11,6 млрд долларов, то есть 33,2% от общего товарооборота РК. Крупнейшими торговыми партнерами Казахстана являются Италия, Нидерланды, Франция и Греция.

В рамках заседания рассмотрены такие важные вопросы, как упрощение процедур торговли, продвижение свободы транзита, внедрение международных таможенных и торговых стандартов, правоохранительная деятельность, в том числе связанная с борьбой с наркотрафиком и контрабандой табачных изделий.

Стороны также обсудили новые возможности таможенного сотрудничества в

контексте принятой в прошлом году Стратегии ЕС по Центральной Азии по обеспечению взаимосвязанности («connectivity») между Европой и Азией.

Эффективное использование потенциала стратегии будет способствовать повышению экономического благосостояния граждан, созданию рабочих мест и обеспечению безопасности цепи поставок между Европой и Азией.

За четырехлетний период подкомитет зарекомендовал себя эффективной межгосударственной площадкой, стал важным институтом взаимодействия таможенных служб и других государственных органов Казахстана и ЕС. Сторонами достигнута договоренность о дальнейшем развитии сотрудничества в рамках подкомитета.