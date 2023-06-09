Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Интеграция и партнерство

Казахстан и ЭСКАТО ООН обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества

Редактор:  
Ринат Дусумов
9 Июня 2023, 14:53
Казахстан и ЭСКАТО ООН обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества Фото: gov.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Состоялась встреча первого заместителя министра иностранных дел Казахстана Кайрата Умарова с заместителем Генерального секретаря ООН – исполнительным секретарем Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) Армидой Алисджабаной. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

К. Умаров отметил актуальность сотрудничества нашей страны с ЭСКАТО в таких сферах, как торговая и транзитно-транспортная логистика, экономическая интеграция, энергетика и цифровизация. Было отмечено, что Казахстан намерен продолжить активную реализацию повестки устойчивого развития до 2030 года как на национальном, так и региональном уровне. «Построение устойчивого развития в регионе Центральной Азии, включая через создание Регионального хаба ООН в Алматы, должно стать основой мира и безопасности в регионе и может стать моделью для применения такого опыта ООН и в других регионах мира», – отметил казахстанский дипломат.

photo

В свою очередь, глава ЭСКАТО ООН поблагодарила Казахстан за неизменную поддержку деятельности Комиссии, а также такую актуальную инициативу как создание Центра цифровых решений для устойчивого развития в Центральной Азии. А. Алисджабана с удовлетворенем отметила принятие резолюции Комиссии в мае т.г. о проведении в 2024 году в Астане первой Министерской конференции ЭСКАТО по цифровой трансформации и инклюзивности.

photo

Стороны взаимно подтвердили важность укрепления регионального сотрудничества в водной и энергетической сферах, включая в Центральной Азии, на фоне ухудшающейся климатической ситуации в регионе и активного использования водных ресурсов в сельскохозяйственных и промышленных целях.

ЭСКАТО является одной из пяти региональных экономических и социальных комиссий ООН. Комиссия призвана оказывать содействие социально-экономическому развитию стран Азиатско-Тихоокеанского региона через региональное и субрегиональное сотрудничество. Казахстан активно вовлечен в деятельность ЭСКАТО по развитию транспортных и коммуникационных путей в АТР.


photo

ООН   МИД РК  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Акимом ВКО стал Ермек Кошербаев
Акимом ВКО стал Ермек Кошербаев
Чем запомнился Даниал Ахметов на посту акима ВКО
Чем запомнился Даниал Ахметов на посту акима ВКО
Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
Димаш Кудайберген проводил дедушку в последний путь
Димаш Кудайберген проводил дедушку в последний путь
70 комплектов золотых украшений пытались незаконно ввезти в Астану
70 комплектов золотых украшений пытались незаконно ввезти в Астану
Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов в иностранных государствах
Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов в иностранных государствах
Члены Национального курултая встретились в Туркестане
Члены Национального курултая встретились в Туркестане
Новый аэропорт планируют построить в Атырау
Новый аэропорт планируют построить в Атырау
На две части могут разделить Атырау
На две части могут разделить Атырау