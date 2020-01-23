Казахстан и ЕС обсудили развитие местного самоуправления и участие граждан в процессе принятия решений

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Итоги проектов развития местного самоуправления в сельских населенных пунктах и участие граждан в процессе принятия решений обсудили участники конференция «Территориальный подход для местного развития в действии», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Представительства Европейского Союза в РК.

В рамках реализации Концепции развития местного самоуправления РК с 2017 годах при финансовой поддержке ЕС в РК реализуются проекты, направленные на внедрение новых механизмов местного самоуправления в сельских населенных пунктах и привлечение граждан в процесс принятия решений: «Более активное участие заинтересованных сторон на местном уровне в Восточном и Центральном Казахстане» и «Ауылды бірлесе дамыту». Проекты апробированы в Карагандинской, Восточно-Казахстанской и Мангистауской областях.

В результате, за три года были разработаны и внедрены инклюзивные планы развития 23 пилотных сел с привлечением членов местных сообществ, организовано порядка 80 дискуссий по обсуждению проблем сел, оказана финансовая поддержка 33 сельским предпринимателям на общую сумму более 32 млн тенге.

Проекты были финансированы Европейским Союзом и реализованы «Ассоциацией развития гражданского общества «АРГО», Гражданский Альянс Мангистауской области, Фондом реформирования местного самоуправления, Карагандинским областным экологическим центром ОО ЭКОЦЕНТР и Центр Развития Местного Самоуправления.

Актуальность и важность проведенной работы отметил вице-министр национальной экономики РК Ермек Алпысов.

«Развитие региона должно быть направлено на улучшение на качества жизни вне зависимости от места жительства. Нами проводится также большая работа в этом направлении. На развитие сел будут направлены средства в рамках программ «Нұрлы жол» и «Нұрлы Жер». Активно ведется работа по развитию нового формата – в его рамках будет учитываться специфика региона, будут учитываться актуальные проблемы жителей данного региона. Кроме того, одним из ключевых элементов развития РК является развитие местного самоуправления», - сказал Е.Алпысов.

В свою очередь, глава отдела сотрудничества Представительства Европейского Союза Йоханнес Стенбаек Мэдсен отметил, что видит новые возможности для сотрудничества ЕС и Казахстана в будущее.

«Мы очень гордимся тем, что способствуем расширению прав и возможностей гражданского общества в Казахстане посредством этих проектов, которые помогают местным администрациям и местным сообществам формировать общее понимание приоритетов развития и работать вместе для улучшения уровня жизни», - сказал глава отдела сотрудничества Представительства ЕС в РК.

Депутат Мажилиса Парламента РК Айзада Курманова также отметила, что руководством страны многое делается для повышения устойчивости местного управления.

«Думаю, что правительству необходимо оперативно принимать решения, чтобы четвертый уровень бюджета был действеннее», - добавила при этом депутат.

Председатель Комитета по делам гражданского общества Министерства образования и науки РК Алия Галимова рассказала о реализуемых инициативах. Она отметила, что у населения есть возможность встретиться с представителями органов самоуправления, для этого на сайте Министерства публикуется соответствующее расписание.

Участники встречи также обсудили дальнейшее развитие местного самоуправления, участие населения в процессах принятия решений и планирования бюджета, компетенции акимов сел и местных общин и локализации целей устойчивого развития посредством инклюзивного планирования на местном уровне.