Казахстан и ЕС будут укреплять сотрудничество в сфере критического сырья

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сотрудничество Казахстана с Европейским Союзом основано на принципах обмена опытом и технологией, а также привлечения ESG-инвесторов. Также предусматривается повышение навыков по переработке отходов горной добычи (ТМО) и оказание поддержки по повышению качества продукций, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МИИР РК.

В рамках XIII международного горно-металлургического Конгресса Astana Mining & Metallurgy Министр индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев провел двустороннюю встречу с вице-президентом Европейской комиссии Марошем Шефчовичем

В ходе встречи стороны обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества. В частности, дальнейшие направления сотрудничества Казахстана и Европейского Союза в сфере критического сырья, в том числе реализация первой Дорожной карты Меморандума о взаимопонимании. Также на повестке дня были рассмотрены возможные инструменты финансирования ЕС для поддержки сотрудничества в сфере КСМ и аккумуляторных батарей.

«По линии ЕС начаты совместные проекты, ключевым из которых является инвестиции немецкой компании HMS Bergbau в разработку литиевых месторождений Казахстана. На сегодня у нас имеются перспективы запуска проектов по добыче и переработке новых видов критически важного и батарейного сырья», отметил глава МИИР РК Марат Карабаев.

Как известно, 71% всего рынка Европы по фосфору покрывает Казахстан. В целом в ЕС поставляются титан, бериллий, тантал, рений и ванадий. В этой связи следует отметить, что для перехода на углубленное производство в Казахстане имеются уникальные возможности создания совместных производств по переработке металлических руд с выпуском готовых продукций.

«Мы придерживаемся единого принципа «сырье в обмен на технологии», - добавил Марат Каримжанович.

К слову, сотрудничество с Европейским Союзом основано на принципах обмена опытом и технологией, а также привлечения ESG-инвесторов. Также предусматривается повышение навыков по переработке отходов горной добычи (ТМО) и оказание поддержки по повышению качества продукций.

Что касается Дорожной карты стратегического партнерства, необходимо отметить, что данный документ определяет конкретные действия по сотрудничеству в рамках четырех направлений работы. В частности, интеграция устойчивых цепочек создания стоимости критического сырья и аккумуляторных батарей; разработка зеленого водорода и его интеграция; повышение устойчивости цепочек поставок сырья, аккумуляторных батарей и зеленого водорода; исследования, инновации, наращивание навыков и кадрового потенциала.