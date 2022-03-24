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Казахстан и Египет обсудили перспективы сотрудничества в области гражданской авиации

Редактор:  
Гульмира Байзакова
24 Марта 2022, 20:27
Казахстан и Египет обсудили перспективы сотрудничества в области гражданской авиации

КАИР. КАЗИНФОРМ - Казахстанско-египетские отношения опираются на солидную договорно-правовую базу. Заключено более 50 межправительственных и межведомственных соглашений, охватывающих широкий спектр вопросов политического, торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного взаимодействия. В этом плане межправительственное соглашение о воздушном сообщении, подписанное 11 ноября 2001 года в Каире, также является важным инструментом транспортно-логистического взаимодействия двух стран. Об этом заявил посол Казахстана в Египте Кайрат Лама Шариф во время официальной встречи с министром гражданской авиации АРЕ Мухаммедом Манаром Анба. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В ходе беседы казахстанский дипломат проинформировал члена Правительства АРЕ об основных положениях Послания Президента Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана «Новый Казахстан: путь обновления и модернизации», где было вновь заявлено о твердой приверженности принципу «сильные регионы – сильная страна».

Разрабатывается национальный проект «Сильные регионы – драйвер развития страны», в который включены мероприятия по модернизации пяти аэропортов (Костанай, Уральск, Кызылорда, Шымкент, Алматы). Запланировано также восстановление инфраструктуры восьми аэродромов местных воздушных линий (Жанибек, Казталовка, Сайхин, Аркалык, Сарыагаш, Каркаралинск, Улытау, Зайсан). В 2020 году был введен в эксплуатацию современный аэропорт «green field» в Туркестане.

В прошлом году была проведена независимая проверка отрасли аудиторами ИКАО в рамках Координированной валидационной миссии. По предварительным данным, Казахстан повысил уровень обеспечения безопасности полетов до 84%, что на 15% выше среднемирового показателя.

Эксперты также отметили рост соответствия стандартам ИКАО практически по всем показателям. В первую очередь по «организационной структуре» и «законодательству». По безопасности полетов Казахстан достиг уровня таких благополучных стран, как Нидерланды, Бельгия, Португалия, Чехия (87%), Латвия (86%), Дания (85%), Исландия и Польша (84%).

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Министр гражданской авиации АРЕ приветствовал решение Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК по возобновлению прямых авиаперевозок в Египет. Ожидается, что запуск рейсов казахстанских авиакомпаний «Air Astana» и «SCAT» в Шарм аль-Шейх позволит увеличить объём туристического пассажиропотока, а также вывести на новый уровень торгово-экономическое сотрудничество между двумя странами.

Посол Кайрат Лама Шариф отметил, что с точки зрения наращивания казахстанского экспорта Египет является перспективной страной. Две страны обладают большим неиспользованным торговым потенциалом воздушных перевозок скоропортящихся грузов. При конкурентоспособности товаров многие казахстанские производители готовой пищевой продукции заинтересованы в выходе на рынок Египта с населением более 100 млн человек.

Министр выразил готовность в детальном изучении предложений посольства РК в АРЕ. По итогам встречи достигнута договоренность активизировать совместное сотрудничество по продвижению экономических связей между двумя странами.


Внешняя политика Казахстана   МИД РК   Экономика   Египет   Авиация  
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