Казахстан и Египет намерены развивать сотрудничество по курируемым сферам МИОР РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Состоялась встреча министра информации и общественного развития Республики Казахстан Аиды Балаевой с делегацией Арабской Республики Египет во главе с директором национального медиа совета Египта Хусейн Камаль Абделькадер Зейном. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В ходе беседы министр вкратце ознакомила участников встречи с деятельностью Министерства, в частности рассказала о принимаемых мерах в сфере информации и СМИ, по обеспечению прав и защиты представителей СМИ, поддержке СМИ в условиях пандемии.

Также были обсуждены перспективы развития двустороннего сотрудничества по курируемым направлениям министерства, в частности, министр выразила заинтересованность в обмене контентом в сфере телерадиовещания.

В свою очередь, египетская сторона выразила готовность к всестороннему сотрудничеству и реализации совместных проектов, направленные на развитие культурно-гуманитарных связей двух стран, в частности по созданию телевизионных проектов по духовно-нравственному воспитанию молодежи.

Стороны выразили намерения об укреплении и дальнейшем налаживании тесных и взаимовыгодных отношений.